Pere Aragonès promet el càrrec "d'acord amb la voluntat popular"

Pere Aragonès ha pres possessió aquest dilluns al vespre del càrrec de president de la Generalitat, en un acte en què ha rebut la medalla presidencial de mans de l'expresident Quim Torra. Ha estat una cerimònia que ha trencat alguns protocols habituals, per les limitacions fruit de la pandèmia, tant pel format i per l'horari escollit, les vuit del vespre.

Aragonès ha promès el seu càrrec "d'acord amb la voluntat popular de la ciutadania". No ha fet cap menció ni a la Constitució ni al Rei.

L'acte ha arrencat amb la lectura del decret de nomenament per part de la presidenta del Parlament, Laura Borràs . Immediatament després, l’expresident Quim Torra ha procedit a la imposició de la medalla presidencial. Aragonès ha promès el càrrec "d'acord amb la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya, representada pel nostre Parlament", sense citar la Constitució, l'Estatut ni al Rei tal com ja van fer els seus predecessors Quim Torra i Carles Puigdemont .

En el seu primer discurs com a president, una vegada ja ha pres possessió del seu càrrec, Aragonès ha reconegut que "el país viu un moment transcendent" amb "una situació complicada" a tots els nivells. "Toca arremangar-nos sense por de les esgarrinxades" , ha dit, “a fi de superar les sacsejades que trobem pel camí", conscient que "qui obre pas acostuma a ser qui més s'embruta". El nou president català ha explicat que no pensa enganyar a ningú perquè "el repte és majúscul i immens".

L'acte ha tingut un caràcter senzill i una durada de poc més de 35 minuts. A diferència del format tradicional de l'acte, que sol ser merament protocol·lari, aquesta vegada els organitzadors l'han volgut convertir en un esdeveniment amè, retransmès per televisió en un horari inusual per a aquest tipus de cerimònies -que solen convocar al matí-. Una de les principals novetats ha estat l'actuació musical del grup Ginestà i la particular interpretació de l'himne català "Els Segadors" a càrrec de Magalí Sare i Manel Fortià .

El precedent de Quim Torra

El precedent més immediat el va protagonitzar Quim Torra, que va prendre possessió com a president en un acte celebrat el 17 de maig de 2018, en el qual va prometre el seu càrrec "amb fidelitat a el poble de Catalunya", sense mencions a la Constitució ni al Rei. Aquell acte, celebrat al Saló Verge de Montserrat de Palau de la Generalitat encara sota els efectes de l'article 155 de la Constitució, va durar tot just tres minuts i no va incloure ni tan sols un discurs de Torra, que seguia reconeixent a Carles Puigdemont com "president legítim".