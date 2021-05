Aragonès vol ser el president que culmini la independència de Catalunya

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha compromès en el seu discurs en el Ple d’investidura del Parlament a “impulsar una nova Generalitat republicana que culmini la independència de Catalunya”.

Aragones ha arrencat prometent obrir "una nova etapa" i ha plantejat com a repte del seu mandat "fer possible culminar la independència de Catalunya, fer inevitable l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació ". Asegura que vol governar "per al país sencer" i impulsar una Generalitat "inconformista", "renovadora", "imaginativa" i "creativa", que faci "més fàcil, amable i feliç la vida de tots i cadascun" dels ciutadans de Catalunya.

"Vull fer com Escòcia i m'agradaria que l'Estat espanyol sabés fer com el Regne Unit en 2014. En aquest sentit ha insistit que seria un referèndum en el qual cada part podria defensar la seva posició: " Que deixin de tenir por a les urnes i expliquin per què hem d'optar a quedar-nos en l'Estat espanyol” ha advertit, i ha reclamat que “ens expliquin quina proposta tenen per al nostre país. Que s'atreveixin a guanyar un referèndum, però que també acceptin perdre'l".

“�� Ple d'investidura | Pere Aragonès reclama a l'Estat un referèndum d'autodeterminació "com el que el Regne Unit ha permès a Escòcia". ��️ "Volem que es deixi de tenir por a les urnes i se'ns expliqui per què ens hem de quedar" | RTVECatalunya pic.twitter.com/aMfRwjXSmk “

El candidat d'ERC ha demanat un referèndum d'autodeterminació a Catalunya perquè la ciutadania pugui decidir si vol o no continuar formant part d'Espanya, tal com es va fer a Escòcia en 2014. "És la meva obsessió" ha afegit.

El vicepresident de la Generalitat ha reconegut que l'acord amb Junts no ha estat fàcil , però que és un bon acord: "Ens assegura un govern fort, cohesionat i amb totes les energies renovades". "Hem invertit molt temps en un context en el qual la crisi exigia un acord ràpid. Per això vull agrair la paciència d'una ciutadania esgotada, amb la qual tenim el deure de recuperar la confiança ", ha afegit durant el debat al Parlament.

Borràs no anirà a la Zarzuela

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha avançat que no anirà al palau de La Zarzuela per comunicar al rei Felip VI la investidura del candidat d'ERC, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat: "Hi ha mitjans al nostre abast, com ara cartes o correus electrònics, per poder fer aquesta comunicació".

Borràs ha rebutjat, així, reunir-se amb el Rei per comunicar-li el que ha descrit com un tràmit, i ha dit que quan ho va fer com a portaveu de Junts al Congrés va ser per altres raons: "Quan he anat a veure el rei d'Espanya, he anat a dir-li en directe un conjunt de punts que creia que era necessari, rellevant i no fàcil de dir quan tens algú davant".