El primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona i president del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, defensa que els indults formen part de l'Estat de Dret i que concedir-los mostra la seva fortalesa. Jaume Collboni reconeix que hi ha discrepàncies dins del partit socialista i, especialment, que hi ha una visió ben diferent dins i a fora de Catalunya i que cal explicar-los bé. Retreu, però, que els partits independentistes no hi ajudin: "És complicat de gestionar quan una de les parts diu que no vol els indults o que ho tornaria a fer". Collboni afirma que ara cal "intel·ligència i generositat dins del marc legal" i que facilitarà el diàleg que els presos del procés surtin de la presó.

"Que els barcelonins siguin tractats com a ciutadans de primera" Amb relació a l'habitatge, Collboni diu que la Generalitat ha tingut "recança" a invertir a la ciutat de Barcelona: "Estem construint uns 2.700 habitatges de promoció pública i a qui li correspon, que és la Generalitat, només en fa dues". Collboni també ha recordat que l'Estat també inverteix 80 milions d'euros que permeten fer 3.600 habitatges.



"Treballem en la mateixa direcció amb Colau sobre l'Hermitage" Jaume Collboni ha defensat el projecte de l'Hermitage com "un revulsiu i un magnífic projecte" per Barcelona, tot i reconèixer que la gestió "no s'ha portat bé des del principi". El primer tinent d'alcalde socialista assegura que treballa en "la mateixa direcció" amb l'alcaldessa Ada Colau i confia que, gràcies a la col·laboració amb el Liceu, es faci realitat el projecte.



Collboni s'ha mostrat a favor de l'ampliacio de l'aeroport del Prat: "Ens cal més interconnectivitat intercontinental". En aquest sentit, ha reclamat diàleg entre totes les institucions per consensuar com ha de créixer aquesta infraestructura i evitar que "ciutats com Madrid, Londres, Milà ens passin la mà per la cara".