Arriba la superlluna més gran i brillant del 2021

Just en el moment de la sortida de la Lluna, a dos quarts de 10 de la nit, tindrem el cel enterbolit o variable en moltes comarques, fruit dels ruixats que s'esperen durant la tarda i vespre. Tot i això, els models indiquen que els núvols marxaran ràpidament. Primer ho faran per les comarques de Ponent, i després les grans clarianes guanyaran terreny a la resta. Ara bé, al Pirineu, Prepirineu i Camp de Tarragona, els núvols els hi costarà més de marxar. De matinada el cel quedarà força serè arreu.