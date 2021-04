Arriba la superlluna d'abril

Si el la meteorologia ens ho permet, la nit d'aquest 27 d'abril podrem veure una lluna més gran de lo habitual. Serà la superlluna rosa. Serà la primera superlluna d'enguany, tot i que la lluna plena de març, va ser la quarta més gran i brillant de l'any i, segons alguns astrònoms, també superlluna.

Aquest abril, maig i juny, es produeix el moment en què la lluna assoleix el seu punt de màxim acostament a la Terra , concretament a uns 358.000 km de distànca, un 8% més a prop de la distància mitjana. És el que es coneix com perigeu . El punt contrari, de màxima distància entre el planeta i el satèl·lit, és el que s’anomena apogeu . Llavors la distància entre la Terra i la Lluna és de més de 400.000 km.

La lluna té un moviment de translació al voltant del nostre planeta. Ara bé, aquest moviment orbital no és circular sinò el·líptic. Això respon que la lluna assoleixi un moment de màxim acostament a la Terra i un altre de màxima allunyament.

Ara bé, per què li diem superlluna?

Com ho notem a la Terra?

Quan parlem de superlluna, per tant aquesta nit, la veiem un 14% més gran i un 30% més brillant que quan es troba a l'apogeu. És un 7% més gran i un 15 més brillant que una lluna normal. A més, la lluna d'abril també se l'ha batejat com Lluna Rosa, tot i que no té res a veure amb el seu color.