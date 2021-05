Cafè d'idees - Elsa Artadi: "Aragonès ha decidit tenir una relació cordial amb el Govern espanyol"

La diputada i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha reconegut que li va generar "incomoditat" veure Miquel Iceta, ministre de Política Territorial, copresidint l'acte d'investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. L'emmarca, ha dit, en la voluntat del nou president Pere Aragonès de tenir una bona relació amb el Govern espanyol. Una decisió que no comparteix, segons ha insinuat: "No vull començar la primera setmana del govern criticant Aragonès", ha dit.

Sense estratègia independentista unitària La portaveu de JxCat ha reconegut que ara mateix no hi ha una estratègia independentista compartida entre ERC i JxCat, però s'està treballant i tothom reconeix que cal fer-la. Ha recordat que un dels problemes de l'anterior legislatura va ser que els partits anaven desconnectats, i ha insistit que el camí a la independència no és només responsabilitat dels dos socis de govern. “☕ @elsa_artadi reconeix que "és molt difícil" assolir una estratègia independentista compartida.



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/4mCi0s2DoP" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 26, 2021

La tria dels consellers, en mans de tres persones Elsa Artadi ha admès que Jordi Sánchez li va proposar ser la vicepresidenta del Govern, però ho va refusar pel seu compromís com regidora de l'Ajuntament de Barcelona. També ha confirmat que els nous consellers per part de JxCat els van triar Carles Puigdemont, Laura Borràs i Jordi Sánchez. “☕️ @elsa_artadi confirma que Jordi Sánchez li va proposar la vicepresidència del Govern | @JuntsXCat



��️ "Em feia il·lusió, però vaig optar per la coherència personal i política".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/IwagMJYcf3" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 26, 2021 "☕️ @elsa_artadi explica que els nous consellers de @JuntsXCat han estat triats per Puigdemont, Borràs i Sánchez, amb les consultes d'opinió a altres persones involucrades.



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/IfJZOMFxZs" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 26, 2021

L'arribada dels indults La diputada de JXCat ha reconegut que l'arribada dels indults serà una molt bona notícia en l'àmbit personal i ha criticat que Pedro Sánchez faci tres anys que està jugant amb el futur i la il·lusió de les persones empresonades, generant frustració i dolor. Ha recordat que la repressió per part de l'Estat no es limita als polítics presos, sinó que afecta i està afectant a prop de tres mil persones que tenen causes obertes. “☕️ @elsa_artadi assegura que els indults seran absolutament ben rebuts a nivell personal | @JuntsXCat



Critica que Sánchez ha generat expectatives que han acabat en frustració i dolor.



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/zP3YjZViWK" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 26, 2021