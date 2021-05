El president de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, veu un "optimisme generalitzat" entre els empresaris de cara a la recuperació econòmica que s'accelerarà a mesura que avanci la vacunació. Sánchez Llibre també ha dit que és una bona notícia la formació el nou govern i que la primera mesura que ha d'acordar és l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, una obra que ha recodat, pot suposar una inversió de 1.700 milions d'euros: "És l'última oportunitat que tenim per progressar en aquest país i no em puc imaginar que el nou govern hi posi traves".

"Pere Aragonès té experiència suficient" El president de Foment explica que Pere Aragonès té experiència suficient per ser el futur president de la Generalitat i explica que si bé han discrepat i no sempre s'han posat d'acord, sempre han tingut línia oberta per qualsevol plantejament: "com a empresari li desitjo el màxim d'èxits des de l'òptica econòmica perquè la situació que hem passat és gravíssima". “☕️ Josep Sánchez Llibre destaca que sempre han tingut "línia oberta" amb Pere Aragonès. Creu que té experiència i li desitja els màxims èxits econòmicament | @FomentTreball



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/FVhQofltJb“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 20, 2021

Molt dur amb Ada Colau Josep Sánchez Llibre qualifica a l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau de persona "radical, sectària, arbitraria i poc dialogant" i afegeix que no hi té cap relació: "He trucat a la seva porta diverses vegades i no em rep". El president de Foment afegeix que Colau té tot el sector econòmic comercial, de l'hostaleria o de la restauració en contra "perquè no escolta" i afegeix que ha implantat modificacions a la mobilitat de la ciutat d'esquena als sectors econòmics. “☕️ Josep Sánchez Llibre carrega contra Ada Colau: considera "autoritari" i "sectari" el seu plantejament | @FomentTreball



��️ "Dono la mà a tothom. No em vol donar la mà? Allà ella".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/yFDSgYLnXv“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 20, 2021