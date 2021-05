La cueva de la Serreta, un santuario rupestre en Murcia

Estamos en el Cañón de Almadenes, Murcia.

Bueno, si ya sé que la Región de Murcia

está estrechamente vinculada con el turismo de costa,

pero, tiene muchos atractivos para conocer.

En Murcia hay lugares muy bellos y fantásticos para descubrir

haciendo una actividad tan sana y al aire libre,

como lo es el senderismo.

Las aguas del río Segura en el Cañón de Almadenes

tienen mucho que ver con las dos rutas que os proponemos.

Allá vamos, cada aventura comienza con un paso

y cada paso son 80 centímetros.

(Música)

Mi serpa en estos dos días es Juan Diego Simón,

que conoce muy a fondo

las posibilidades del senderismo en Murcia.

Juan Diego, buenos días. - Buenos días, Juanjo.

Oye, parece ser que nos has preparado dos rutas

que son cañón, cañón.

- Sí, además, son dos rutas increíbles de las,

para mí, de las más bonitas de la Región de Murcia,

porque Murcia, como bien verás, no es solo costa, ni playa.

Y te he preparado dos rutas,

el Cañón de Almadenes, el Estrecho de Bolvonegro,

que, además, están conectadas por el río Segura y el río Moratalla,

alucinantes. De las más bellas de la zona, ¿eh?

- De las más bonitas, y tengo una sorpresa con arte rupestre

que te van a encantar. Pues estoy deseando empezar,

¿qué hacemos? - Pues mira, vamos a ir primero

al centro interpretación a conocer a José María,

que nos cuente un poco acerca las restricciones de esta zona

para no cometer ningún error.

(Música)

- Mira Juanjo, aquí está José María,

el responsable del centro de interpretación de Almadenes.

-Buenos días. - Hola chicos, ¿qué tal?,

Oye, que queremos hacer la ruta de los Almadenes ¿como esta?

- Pues ahora mismo está estupendo,

pero hay que llevar un poco de cuidado con ella.

¿Y eso? - Porque tenemos unas restricciones,

porque bueno, aquí es una zona donde se está regenerando,

intentando que críe el águila perdicera.

Y ahora, pues, tenemos que llevar un poco cuidado

y sobre todo limitar el paso en algunos sitios.

Bueno José María, pues iremos con mucho cuidado y precaución,

hasta la próxima.

- Bueno, tranquilo que luego nos vemos. ¿eh?

¿Cómo que nos vemos?

(Música)

Y al final, Juan Diego ¿cuál será el recorrido?

- Bueno Juanjo, pues debido a las restricciones

que nos hemos encontrado en esta zona del cañón,

vamos a hacer otra ruta un poquito diferente,

te voy a llevar a la cueva de la Serreta para empezar.

De aquí nos iremos hacia la cueva del Arco.

Visitaremos el mirador del cañón que te va a dejar boquiabierto.

Y por ahí terminaremos la ruta

más o menos haremos entre unos 11 y 12 kilómetros.

Y alrededor de 300 metros de desnivel positivo.

¿Qué te parece? No está nada mal.

(Música)

- Mira Juanjo, hemos llegado a la cueva de la Serreta.

Muy bien. - Y aquí está Pilar, con el guía.

Que Pilar será quien nos ayude a interpretar

el increíble espectáculo que vamos a encontrar en su interior.

Estupendo, ¿qué tal? buenos días chicos.

- Hola, ¿qué tal?, bienvenidos, ¿cómo estáis?

Bueno, pues mira, estamos aquí en la cueva de la Serreta

y estamos con José Antonio, el guía de la cueva,

que nos va a facilitar el acceso,

ya que la entrada es un poco peculiar.

(Música)

Pilar hemos descendido una señora vertical,

¿cómo se supone que bajaban?

- Pues, hay creencias, ¿vale? no se sabe seguro,

una era por aquí, por la ventana,

y la otra era, bueno se cree que poniendo troncos

¿no? se llega hasta el punto donde empieza la escalera de caracol

y luego con cuerdas de esparto.

Los últimos metros, ¿no?, por así decir.

- Los primeros metros, sí

Nos encontramos ante un santuario, ¿no? de pinturas rupestres.

- Sí, sí, de hecho, desde 1998

es patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Y en esta cueva, precisamente, hay dos paneles importantes

también por su excelente conservación.

Uno de ellos aquí está, el ídolo,

por la montera y por los rayos que se ve

se cree que es como una divinidad, esa una,

la otra, está un poco más abajo, que se ven diferentes,

como escena de ganadería, de caza. Y, bueno, están muy bien conservadas.

Veo también que tenemos aquí como restos arqueológicos.

- Son restos de una casa romana ¿Romana?

- Sí, que es la única en la Península Ibérica

dentro de una cueva, o sea, que es muy peculiar, es única.

Incluso hasta tenían su propio ganado dentro de la cueva.

- Exactamente, sí, cada familia tenía siempre su ganado

y, bueno, y depende de la temporada del año, pues lo subían a pastar

o lo dejaban aquí, si hacía mucho frío o demás

Y con respecto a este pedazo de mirador, es impresionante.

- Increíble, el mirador da para el cañón de Almadenes.

Abajo está el río Segura, y bueno, lo tienes que ver.

(Música)

Menudas vistas,

¿eh?, pedazo de mirador.

(Música)

Bueno, Juan Diego, ¿cómo va esa vida de guía?

- Bueno, bastante bien.

La verdad es que, trabajando con clientes

en rutas por aquí, por la Región de Murcia,

viajes internacionales,

tanto Himalaya, Marruecos, Perú,

y ahora me he reinventado y estoy haciendo una formación

para enseñar a coordinadores de viaje,

a organizar sus propios viajes. Qué chulo.

- Una pasada.

Juan Diego ¿y este yacimiento al lado del camino?

- Bueno pues aquí tenemos una cantera de roca caliza,

que se estuvo explotando durante varios años,

pero que, al final, por la cantidad de simas

que hay aquí, en esta zona, se tuvo que detener,

porque los cortes no salían limpios.

Y es por eso, por lo que ahora

te voy a llevar a ver la cueva del Arco

donde nos espera Ignacio Martín, profesor de la Universidad de Murcia,

que nos va a explicar todo sobre esa cueva

Estupendo. - Vamos.

(Música)

- Mira, ahí está Paco, el guarda forestal.

Paco, buenas. - Hola, buenos días.

- Oye, parece ser que tenemos, o vamos a tener restricciones, ¿no?

en la ruta de hoy. - Efectivamente.

Ahora mismo nos encontramos en un espacio natural protegido,

en el que hay especies que son sensibles.

Hay alguna en peligro de extinción. Hay anidamiento de grandes rapaces,

por lo que, ahora mismo, la circulación queda restringida.

El águila perdicera, ¿no? - Efectivamente,

estamos hablando de águilas perdiceras,

que están en peligro de extinción.

Y no solo eso, sino también hay nutrias

y hay otras especies menores que ahora mismo

están en un periodo de reproducción y crianza

en las que hay que proteger el área,

Prohibir no para fastidiar, sino para proteger el bien común,

pues nosotros vamos a respetar esas normas.

- Muy bien, como tiene que ser.

Gracias. - Muchas gracias.

- Hasta luego. -Venga hasta luego.

(Música)

- Mira, Juanjo, aquí está Ignacio.

- Os estaba esperando, bienvenidos a la cueva del Arco,

ya veréis qué sitio tan espectacular, ¿qué os parece?

- Increíble, deseando escucharte más,

- Pues nada, vamos a empezar a contar historias de la prehistoria.

Ignacio parece ser que en esta cueva

habéis encontrado el arte paleolítico

más antiguo de la Región de Murcia.

- Exactamente estamos en un enclave natural magnífico, impresionante,

debajo de este gran arco y en las paredes alberga

uno de los artes más antiguos del sureste,

paleolítico, como quien dice, en el que se representan animales.

Ciervas, cabras, caballos.

Pero aquí no sólo pintaron, sino que también habitaron.

- Exactamente tenemos un proyecto desde el año 2015,

en el que hemos encontrado ocupaciones de estas mismas personas

que pintaron en las cuevas hace, pues 20.000, 14.000 años,

e incluso 30.000 años.

Y no nos hemos quedado ahí, sino que hemos encontrado niveles

todavía más antiguos que ya pertenecen a los neandertales,

que ya sabes que es un mundo muy apasionante.

Pero bueno, ¿qué os queda por excavar entonces?

- Muchísimo, porque aunque parezca que está todo al aire libre,

esto es una cavidad que está repleta de sedimentos

y que todavía solo estamos viendo la punta del iceberg.

Nos queda, pues, muchísimo por descubrir.

Vaya, Ignacio, que aquí te jubilas. - Eso dice todo el mundo,

pero yo encantado, porque un lugar así es irrepetible.

Bueno, pues muchas gracias, Ignacio.

- Gracias a vosotros. Juan Diego, dime,

¿dónde vamos ahora? Pues mira, ahora nos vamos a ir

a un mirador que te va a dejar boquiabierto.

(Música)

- Mira, Juanjo, aquí tenemos

el mirador más espectacular del Cañón de Almadenes.

Qué bonito. - Nueve kilómetros y medio de cañón,

que se dice pronto.

(Música)

- ¿Has visto? De butaneros,

bueno pues como ha dicho José María que lo volverías a ver, ¡hay que ver!

¿Qué pasa José María? Muy buenas, ¿qué tal?

Buenos días, bueno ya hemos visto dos cuevas con carácter antropológico

y ahora vamos a ver una nueva versión de las cuevas,

la cueva espeleológica.

Y José María va a ser quien te la enseñe.

¿Vamos a hacer espeleología? - Sí, sí, sí,

vamos para dentro de la tierra,

Venga, pues vamos para dentro, te veo luego.

Ahora nos vemos.

Vamos pa allá.

- Bueno vamos a conocer la parte más deportiva

y la más importante que tiene esta zona de cañón de Almadenes

y la sierra de los Losares, que es donde estamos.

Claro un sinfín de cuevas parece ser, ¿no?

- Imagínate, un queso gruyere y por dentro, todos los agujeritos,

pues bueno, aquí tenemos lo mismo, tenemos muchísimas cuevas.

Hoy vamos a hacer una cueva de nivel fácil,

donde no molestamos a los murciélagos

que estamos en hibernación, ¿vale? que es súper importante

buscar la fecha y saber dónde tienes que meterte en qué fecha.

(Música)

Madre mía.

La vida del geólogo que arrastra a él.

Oye, José María.

Me siento como Charles Bronson, en "La Gran Evasión".

Me encanta el senderismo.

(Música)

- Cuidado, cuidado.

(Música)

- Venga Juanjo, ya estamos aquí, Juanjo.

Fabuloso.

Fabuloso, me quedo con esa palabra, gracias chicos,

la experiencia es inolvidable.

Ya estoy aquí. - ¿Qué tal? ¿cómo ha ido?

He disfrutado como un niño.

- ¿Te ha gustado? Mucho, mucho, mucho

- Bueno, hoy es el final de esta ruta del Cañón de Almadenes.

Vale. - ¿Te ha gustado?

Mucho. - Pues lo que le tengo preparado

para mañana, en el Estrecho de Bolvonegro, te va a encantar aún más.

Vale, ahora descansar, supongo, - Ahora una buena cenita ya a dormir.

(Música)

Bueno, Juan Diego, me dijiste que la segunda ruta

era en el cañón de Bolvonegro

y esto no tiene mucha pinta de cañón.

- Eso ya sabía que ibas a preguntar

y es que el cañón está muy cerca de Moratalla

y es por eso por lo que hemos venido aquí.

Moratalla tiene un valor histórico-cultural increíble

y para eso vamos a ir al castillo, que es donde más historia tiene

y vamos a conocer a un amigo

que nos va a contar un poquito más sobre esto.

- Mira Juanjo ahí nos vamos a encontrar con Marcial

que nos va a contar qué hace aquí este castillo.

Buenos días Marcial.

Cuéntanos qué nos dice este castillo.

- Este castillo lo dice todo, porque si este castillo no estuviese

Moratalla tampoco estaría, desde la época del Neolítico,

ha sido el centro y el origen del pueblo.

Y ya en la época musulmana,

es cuando se, crece la muralla y recoge la población.

Hasta el año 1488 que es cuando cae Huéscar

y se acaba la época de las fronteras.

Pues si no es por el castillo Moratalla no estaría.

Marcial y en este pueblo no se andan con chiquitas.

- Pues no, no, la verdad es que no

fuimos pueblo de fronteras.

Tú date cuenta que una de las cosas primeras que se hace

un lugar muy difícil, fuimos 150 años un sitio de frontera

antes de aplicar el Fuero de Cuenca.

El fuero de Cuenca ocurre como en la legión extranjera,

no se piden antecedentes.

Con lo cual fue, pues imagínate el personal que viene.

Muy interesante, pues Marcial,

muchísimas gracias por estas explicaciones,

porque nosotros tenemos que ir, ¿verdad Juan Diego?,

a hacer el sendero del Bolvonegro, - ¿Eh?

Bolvonegro, el sendero de Bolvonegro

A ver, no sé. - No, no, mira,

Cuando lo veáis ahí entenderéis

porque su nombre auténtico es, Gorgonegro,

que significa la garganta negra.

Lo que pasa es que después unos 80 o 90 años

después de la construcción del primer molino que es el primer documento

que yo tengo con Gorgonegro.

Ya empieza a popularizarse y se llama Bolvonegro.

(Música)

- Mira, Juanjo, ahora sí que sí.

Ahora estamos en el estrecho de Bolvonegro

Ah, vale. Aquí comienza la senda, ¿no?

- Aquí, comienza sendero. Es el inicio.

(Música)

- Pasaremos por la cascada de los Molinicos.

Más adelante echaremos un vistazo al poblado ibérico,

que también se le conoce como los Molinicos.

(Música)

De allí iremos al punto donde confluyen

los ríos Benamor y el Alhárabe, que dan paso al río Moratalla.

(Música)

Y luego nos acercaremos al final del cañón.

Son un total de unos siete kilómetros y unos 400 metros de desnivel.

Vamos, que vamos a estar unas tres horicas.

(Música)

- Mira Juanjo, vamos a hacer aquí una paradita.

Mira, fíjate, aquí tenemos el poblado íbero,

¿ves? ese cerro que tenemos ahí. Sí.

- Justo ahí es donde se asentó.

Pero bueno, vamos a ir con mi amiga Cristina,

que nos va a explicar mejor todo lo que es esta zona,

que lo conoce bien esto. Estupendo, vamos.

- Hola Cristina. - Hola chicos, ¿qué tal?

Os estaba esperando. Pues nada somos todo oídos.

- Sí, además os voy a contar una cosa muy interesante.

Todo esto era un mar que, un brazo de mar,

que unía el Mediterráneo con el Atlántico.

Y esto que estamos viendo aquí son restos de alimentación,

de organismos, de gusanos, que vivían en ese mar.

Tenemos también, como veréis, los de la izquierda,

bueno parecen como raíces y este la derecha es como un panal,

es un Palaeodictyon, es un poco más extraño,

porque bueno hay pocos restos fósiles de este organismo

y entonces no se conoce muy bien.

Pero es un viaje del tiempo muy interesante, ¿verdad?

Y además estamos nadando sin nadar.

Y aparte de gusanos

¿que otros animales, te podrías haber encontrado?

- Hombre, pues en un fondo marino, vamos a ver,

bichos más grandes.

Vamos a ver ballenas. ¿Ahora?,

- Ahora, ahora.

Bueno, lo que quiero decir, Mira qué graciosa es, una cachonda.

- No, no, es en serio, es en serio.

(Música)

- Bueno, pues nada, ya estamos subiendo hacia el poblado,

fijaros que ya se empiezan a ver restos de las torres,

de las murallas, de lo que había aquí, antiguamente.

Lo último que se conoce, o los últimos pobladores

son los íberos, pero en realidad,

el poblado ha estado habitado por muchísima más gente.

Desde la época del cobre, desde el Calcolítico,

hay restos.

Y ellos estaban aquí en alto que, con sus murallas,

podrían repeler cualquier ataque, eran muy listos.

Escondidos, con agua cerca, pero seguros.

Muy bien, entonces, ¿te está pareciendo interesante?

Muy interesante, sí, muy interesante.

- Bueno, pues yo ahora tengo una sorpresa dulce.

¿Sorpresa dulce? - Sí.

Qué guay.

- A partir de ese punto sorpresa dulce.

- Como yo ya conozco la sorpresa dulce,

me voy a ir al río que voy a ver si veo a la nutria,

A la nutria, adiós majo. - Venga.

Y la ballena, ¿pa cuando?,

porque me habías dicho que había una ballena.

- No seas impaciente, la ballena después del dulce.

(Música)

- Bueno, Juanjo, ya estamos llegando

a la sorpresa que te tenía preparada.

Mira, Isabel trabajando con sus abejas.

Abejitas.

(Música)

¿Que tal Isabel? - Pues muy bien,

aquí, trabajando un poco,

aunque en invierno se hace poca cosa del colmenar.

Muy jovencita te veo, ¿eh? para tener tanta pasión por las abejas,

¿de dónde te viene? - Bueno, la verdad que

es como un hobby, es una afición.

Pero mi amor por la naturaleza ha hecho que vaya haciendo

cursos de formación, del campo forestal

y del medio natural.

Y, bueno, a través de unos cursos de la Asociación de Apicultura,

me animé a tener unas pocas colmenitas como hobby

Bueno, y una zona estupenda, ¿no? para las abejas,

- Exactamente aquí estamos en un sitio con un monte muy ligero,

muy bueno, que además podemos combinar

con los campos de aromáticas que tenemos

por el campo de San Juan. Lástima no poder ver ahora la miel.

- No podremos verla, porque, bueno si,

si abro los cuadros se podrían enfriar.

Así que bueno, si quiere un cachito de algo dulce,

te recomiendo y te doy un tarrito de miel

de la última floración. Estupendo.

- Que, que bueno está riquísima.

Desde luego tiene una pinta estupenda,

Isabel nos la tomaremos a tu salud, muchas gracias.

- Hasta luego amiga.

(Música)

- Ah, mira, ya lo atisbo Amigo.

¿Qué pasa, Juan Diego? - Buenas, chicos.

¿Qué pasa? - Bueno, no he encontrado la nutria,

pero he encontrado la piedra del molino.

No me digas que esto es una piedra de molino.

- Sí, sí, tallada a mano,

pero que por algún motivo que desconocemos,

no la acabaron de sacar. Pero sí, efectivamente,

Entonces tienes que tener mucha fuerza para sacar eso.

- Mucha, mucha.

(Música)

- Bueno pues ahora os voy a enseñar los otros tipos de fósiles

que os estaba comentando.

La importancia geológica del Estrecho de Bolvonegro.

Quizás la más llamativa es, en parte por su sedimentación,

esto que estáis viendo aquí es un volcán de barro,

¿que nos está enseñando?

pues nos está enseñando que hubo una época,

hace 16 millones de años, que había terremotos, movimientos sísmicos.

Las vibraciones hacían que las grava se solidificara

y los gases buscaban el escape por sedimentación más blanda,

¿Lo veis? laminación convolucionada hacen un slump y salían.

(Música)

Bueno Cristina, ¿tú has llevado a cabo la señalización del sendero?

- Sí, bueno, yo he colaborado, es trabajo de varios.

Es que ya te digo que en todas las rutas,

caminos que hago rutas y senderos me acuerdo de todas las personas

que, de una manera, u otra, de manera altruista,

con tanto amor, dedicáis tanto tiempo

a señalizar los senderos para que no nos perdamos en senderismo

- Claro, es muy importante que haya lugares marcados debidamente

en el medio natural, para que la gente pueda visitarlo

para que puedan hacer, para que se pueda hacer uso público

y un uso ordenado

y, además, que vaya en pro de la seguridad del senderista

y de la conservación del medio por el que te mueves.

Pues Cristina, en nombre de todos los que andamos

los senderos y caminos, queremos darte las gracias a ti

y a todas esas personas que, de manera altruista,

y de manera tan, tan entregada y con tanto amor,

os implicáis en la señalización de los senderos.

- Eso lo hacemos con mucho gusto, muchas gracias.

(Música)

Anda, Cristina, mira, ¿esto qué es? la ballena, ha dejado huella,

- Casi, casi todavía no hemos llegado.

Pues mira, dos cosas muy, muy interesantes,

que, además, hacen gala de la gran biodiversidad

que tiene el río Alharabe

y que tienen todos los ríos en España,

que están bien conservados. Estos son huellas de Tejón.

Y eso es un excremento de nutria, y sé que es excremento de nutria,

porque si lo cojo y lo rompo, lo que tiene son restos de cangrejo

de cangrejo americano, que, bueno, no es autóctono,

qué le vamos a hacer. Es invasiva,

- Sí, pero es un alimento, ¿qué os parece?

- Pues me ha entrado hambre ahora mismo.

Tira, tira, tú siempre pensando en comer.

(Música)

- Bueno, Juanjo estamos a punto de llegar a tu momento

¿A mí momento? - A tu momento, a tu ballena.

¿Ah sí?, - Sí señor.

Aquí la tenéis. Me quito el sombrero.

- Mirad, esto es un trozo de una costilla de una ballena

que vivió aquí en un mar profundo, hace 20 millones de años.

Pues parece una madera. - Sí, la verdad

es que la primera vez que la vimos pensamos que era madera,

pero bueno, para eso están los geólogos,

los expertos, que nos explicaron,

fíjate bien que en la estructura porosa del interior del hueso

se ve perfectamente. Algo tan pequeño,

¿cómo puede ser tan importante?

- Con esto ya, ni trampa, ni cartón, aquí había mar.

- Aquí había mar. - Está claro.

No hay duda.

(Música)

- Bueno, fíjate Juanjo,

desde aquí tenemos una vista espectacular del cañón.

Merece la pena.

(Música)

- Pues vamos a asomarnos a un balcón que hay aquí

que las vistas son todavía mejores.

(Música)

- Bueno, amigos, pues estamos llegando al final del recorrido.

Al final del Bolvonegro.

Una falla normal, corta el cañón de esta forma tan impresionante.

Pues ya, Cristina solo me queda darte las gracias.

Y, por supuesto, Juan Diego, agradecerte

el haber sido nuestro guía durante las dos rutas.

- Juanjo, muchísimas gracias a ti,

por haberme hecho partícipe de todo esto.

Y, bueno, como ves Murcia, tiene infinidad de rutas, senderos

y como ves Moratalla ya solo tiene más de un centenar de rutas,

Cieza otro montón,

y la Región de Murcia, innumerables,

y por lo menos se va a ver que Murcia no es sólo playa

y que tiene mucho más.

(Música)