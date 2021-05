La regla de les 3R, clau pel reciclatge

Avui 17 de maig se celebra el Dia mundial del reciclatge, una commemoració que pretén conscienciar a la població de la importància de reciclar per preservar el medi ambient.

Actualment vivim en un món globalitzat de més de 7.500 milions de persones. Cada dia consumim recursos, fent que aquests siguin cada cop més escassos al planeta. A més, generem un gran volum de residus diaris. A Catalunya cada any se’n generen 4 milions de tones de deixalles. Això vol dir 1,4 quilos de residus per habitant i dia, i 511 kg de residus per persona cada any.

Ara bé, a Catalunya prop del 45% de les deixalles són reciclades, afavorint la reducció d’emissions de CO2. De fet, per reduir la gran quantitat de residus i minimitzar la petjada del carboni és molt important reciclar.