La Gastronòmika La Raki és una dona policia, clara i que va directe al gra que busca un noi molt més jove que ella, que sigui autèntic i sense fills per passar-s'ho bé. Diu que la pandèmia ha fet molt mal als solters. “Estic seca, no, el següent”. És una dona seductora, amb molt sentit de l’humor i caràcter. Diu que els homes no se li apropen perquè s’espanten pel caràcter que té. Té devoció per la cuina japonesa “Em portes a un ‘japo’ i em poses una copeta de vi blanc i ja m‘has seduït” La Raki busca parella a 'Amor Gastronómik' RTVE

Els pretendents El Joan Marc, el Pato i el Fran són els pretendents del programa d'avui RTVE Els seus pretendents són el Joan Marc, un jove del Delta apassionat per la gastronomia, el Pato, un resposter argentí obert a noves experiències, i el Fran, un home a qui li costa parlar. El Joan Marc intenta conquistar el paladar de la Raki elaborant un plat de niguiris del Delta amb sal negra i un emplatat molt detallat. Mentre cuina, no pot parar d’olorar el plat! El Pato elabora un postres molt especial que anomena "Sweet Moment". Sobre la cuina hi té dibuixat un croquis de les postres, s’ajuda molt del microones. I el Fran prepara un pastís de llimona mitjançant un procés molt senzill i bàsic.

Després de provar els tres plats, la Raki ho té claríssim, es decanta per les postres del Pato. El "sushi" que prepara el Joan Marc no li acaba de convèncer," Esto no era sushi, parece una paella con pescado" , i el pastís de llimona del Fran tampoc. Quin plat aconseguirà seduir la Raki? RTVE