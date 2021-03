Pots conquistar a una persona amb els teus plats? Se't pot enamorar per l'estómac? Creus que és més fàcil seduir algú amb un bon àpat? Aquestes són les premisses d' Amor Gastronòmik el nou programa de RTVE Catalunya, que t'ajudarà a conèixer a la parella que feia temps que esperaves, o si més no, a passar una bona estona.

Com participar?

Per participar en aquest nou concurs, les persones que vulguin conquistar amb les seves arts culinàries, hauran d'enviar un vídeo d'uns 2 minuts de duració presentant-se i cuinant el seu plat estrella. S'accepten tota mena de receptes: tradicionals, veganes, rebosteria, healthy...

Si pel contrari t'agradaria que et seduïssin, en el teu vídeo de 2 minuts, t’hauràs de presentar i explicar com voldries que fos la teva parella i com se't pot enamorar.



Tots els vídeos s'han d'enviar, com més aviat millor, a casting@sidecarmedia.tv.