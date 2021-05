La gastronomía mexicana es una de las más ricas y sabrosas del mundo. Y si le preguntas a un mexicano, seguramente te dirá que entre los platos que no puedes quedarte sin probar están los deliciosos tacos al pastor. Nosotros hemos querido versionar, con permiso de los más puristas, esta receta al estilo Saber Vivir, ¿el resultado? Estos tacos vegetarianos de alubias al pastor con salsa de yogur de nuestra nutricocinera Marta Verona. No solo están riquísimos, es que lo preparamos utilizando como base las alubias rojas, una legumbre muy rica en fibra, proteínas y minerales, ¿todavía no has aprendido los beneficios de incluir más este grupo de alimentos en tu dieta? Te lo explicamos en este artículo. Y mientras lo aprendes ponte manos a la obra y a disfrutar, ¡que aproveche!

Ingredientes

PARA UNA PERSONA:

120 g de alubias rojas cocidas

1 tomate

Maíz cocido al gusto

4 hojas de lechuga

4 rodajas de queso de cabra

Para el aderezo al pastor:

100 g chile chipotle en adobo

Comino al gusto

1 diente de ajo

1/4 cebolla

Zumo naranja (1/4 taza)

Vinagre (1/4 taza) En primer lugar, preparamos el aderezo para nuestras alubias. Trituramos todos los ingredientes muy bien y echamos el jugo en una sartén. Añadimos las alubias cocidas y cocinamos a fuego medio durante 5 minutos hasta obtener una mezcla melosa. Retiramos del fuego y mezclamos las alubias al pastor con el maíz cocido y el tomate cortado en pequeños dados. Disponemos las alubias sobre las hojas de lechuga, que nos servirán como taco vegetal, y terminamos incorporando el queso de cabra. ¡A disfrutar!