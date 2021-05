Gay Mercader, 50 años organizando conciertos

(Sintonía del programa)

("You really got me" The Kinks)

"Tengo la manía de pegarme duchas larguísimas".

"Tengo un altavoz muy potente,

escucho música a toda pastilla,

si no, el agua tapa un poco el sonido".

La música me atrapa tanto,

que no puedo hacer otra cosa,

si hay música, para mí es imposible leer.

"Otro sitio ideal para escuchar música es el coche".

"La música es todo para mí".

Es lo que me cambió la vida.

Cuando escuché los primeros discos,

el primer single de The Kinks.

Esto me revolucionó,

como a los Stones cuando escucharon a Elvis Presley.

A mí me movió.

Sid, mi amigo.

Más con mi amigo.

Más, como aquí.

Aquí estábamos de palique

y nos reíamos de las barbaridades que decíamos.

Se nos ve felices.

Aquí se parte de risa.

Esta es la de...

pan negro, pan moreno, loncha de pavo.

El Ferry.

Iggy Pop es una bestia.

Es que el tiempo pasa.

("Because the night" Patti Smith)

Patti es una buena amiga.

Jóvenes, jóvenes, ¿eh?

Sting es encantador.

No he visto nunca un tío al que persigan tanto las mujeres

como a él, nunca.

Es una cosa, hoy en día sigue igual.

("Thunderstruck" AC/DC)

Y aquí, este es Angus Young.

Toda la banda al completo.

Hoy en día,

la mayor parte de los promotores no ven a los músicos.

Los músicos tienen su propio tinglado,

van por su cuenta.

Esto es total.

Aquí el promotor delante del escenario.

Y los cañones.

Y los cuernos del escenario.

Cuando yo empecé, empecé en el año 71.

Y me enorgullezco de que, efectivamente,

mucho antes de que España estuviese en el Mercado Común,

nosotros ya recibíamos conjuntos de fuera

y veíamos lo que pasaba fuera y lo sentíamos.

Me alegra haber presentado a Bob Marley en España.

Haber presentado a los Rolling Stones en su momento.

A Patti Smith en su momento.

A Iggy Pop en su momento.

A Police con su primer disco.

A tantos en su momento.

Esto me alegra,

porque el otro día me hizo una entrevista un músico

y me dijo que cuando vio a Springsteen

por primera vez en el 81,

él y un amigo suyo decidieron hacerse músicos.

Y esto ha pasado con mucha gente.

O que se han conocido en un concierto mío y se han enamorado.

O que les abrió las puertas de algo.

Es increíble la gente que con 14 años se escapó

y se fue a ver a los Rolling Stones.

En el 76.

Claro, esto les abrió la mente.

Era un país en blanco y negro.

Y yo, modestamente, diría que le puse un poco de color.

("Come together" The Beatles)

Esto debe ser de la época en que iba al Pachá de Sitges.

(LOQUILLO) Díselo a Gay, que se presentó en España en el año 72

con pantalón campana, un sombrero con plumas

y un abrigo de pelo de cabra, no sé qué era aquello.

Con unos tacones glam.

Hay fotos suyas que son espeluznantes.

Esto es en los probadores de la tienda de Toni Miró.

Cuando lo vi pensé cómo este tío iba así en el 72 por España.

Cuando te enteras que vio a los Stones,

que vio a los Beatles en el Olimpia, es evidente, ¿no?

(HABLA EN FRANCÉS)

Qué elegancia, ¿no? Mi padre.

A mi padre la música no le interesaba mucho.

Me regaló en el 64 y en el 65, 2 años consecutivos,

entradas para ver a los Rolling Stones en el Olimpia.

Pero mi madre ya me había convertido

cuando unos años antes vi en directo a Johnny Hallyday

y por lo visto le dije que no era lo mismo

ver un concierto en directo que escuchar un disco.

Además, la música tiene una gran ventaja.

La música que escuchaba no gustaba a los adultos.

Y si no gusta a tus padres, generalmente,

es que vas bien enfocado.

Aquí debía tener 16 años.

(TONI MIRÓ) Qué gracia aquí Gay.

Él tenía una admiración a Cliff Richard.

Y su actitud y su postura, con la carita hacia atrás,

era muy de Cliff Richard.

Aquí es donde pasó Gay delante de la tienda

y, lógicamente, le atrajo, una fachada pintada de verde.

Estaba yo en la tienda de Groc.

Y abrió la puerta.

Entró y veo un chico altísimo.

Con el pelo muy largo.

Una actitud, así, como muy seguro de sí mismo.

Este soy yo, aunque parezca mentira.

Oyó la música y dice: "Esta es la música de Bo Diddley".

Claro, en aquella época muy poca gente...

Bo Diddley era un músico no muy popular.

Aquí triunfaba.

Fui a ver: "¿Quién eres, qué haces?".

Me dijo que no soportaba París.

Que había estado en Italia y tampoco la soportaba

y la única cosa que le hacía ilusión era estar en Barcelona.

He escogido esta. Había una sesión de fotos.

Y él fue yendo a la tienda

y le dije: "¿Quieres estar conmigo aquí trabajando

y colaboramos juntos?". Y dijo que sí.

Siempre dice que aprendió a vender.

Que para su negocio esto le fue muy bien.

(JAUME ROURES) Cuando uno se ha educado en Francia,

ya vas por el mundo con otros tics,

con otros enfoques,

con una mente más abierta.

Acostumbrado a que los otros planteen,

defiendan sus posiciones,

sin remitirte a lo que vivimos aquí en el día a día,

que es el insulto y el tú más.

Seguramente, si no hubiese tenido esas experiencias previas,

quizá sería un culo inquieto,

pero sin haber roto tantos esquemas.

(PACO MARTÍNEZ) "Él dice que tiene ego, no tiene tanto".

"Tiene mucho de tozudo".

En algún camerino.

Lo del mal carácter, sí, tenía muy mal carácter.

Muchísimo.

Yo también, ¿eh?

Pero él me sobrepasaba.

Este es el estadio donde estaba Ac/DC.

(LLUIS RUBIRA) "Hemos tenido roces por puntos de vista diferentes".

Gay tiene una ventaja,

ante todos los demás promotores que había en este país,

y es que sabía forjar muy bien los equipos.

Y respetaba mucho a la gente.

Y esto es lo que le hizo ser diferente a los demás.

¿Sí?

Hola, Paqui, aquí estamos.

Hacemos un mail para Charlie.

(PAQUI CÓRDOBA) "El teléfono es indispensable con él,

todo lo necesita para ayer".

Es muy detallista a todos los niveles.

Lo mira todo al detalle,

punto por punto, lo analiza todo.

"Él tiene el listón muy alto como persona,

es normal que a su entorno le exige".

"Para mí es su cabeza en un día normal".

"Y este es uno".

Luego, a Henry le teníamos que mandar uno de Iggy.

(TONI MIRÓ) "No sé si es la palabra mercader,

la palabra mercadería lo dice todo".

"¿Te imaginas lo que es vivir en el campo

y montar el tinglado que él ha montado?".

"De toda la vida, no es ahora, hace diez años o veinte,

no, hace 50 años que está así".

Su mundo son los perros, el campo

y el teléfono.

(HABLA EN INGLÉS)

Chispeta, Chispeta, Chispeta.

Chispeta, Chispeta, Chispeta.

No sé si poner "Thunderstruck" o "Highway to Hell".

"Highway to Hell", ¿no?

"El mejor público que hay de rock es el de AC/DC, sin ninguna duda".

"Son excepcionales".

A las taquillas.

(GRITA)

Me piden que les pague menos,

con tal de que cobre menos al público.

Y si podemos poner un solo precio de entradas en vez de dos, mejor.

Para ellos, lo primero es el público.

Luego está el dinero.

Bueno, ellos y The Cure lo han hecho.

(GRITA)

Es tanto metal.

"Y yo creo que esto el público lo percibe".

"Por eso tiene un público tan devoto, es una cosa...".

("Highway to Hell" AC/DC)

# Highway to hell. #

Mira cómo saltan todos.

Todo el mundo saltando, pero es que los de arriba también.

Todos.

Esto sí que disfrutas cuando ves al público así.

La última gira que hice,

hice un estadio en Barcelona y dos estadios en Madrid.

Es una locura hacer dos estadios en Madrid, no tiene sentido.

De hecho, todo el mundo pensó que estaba loco

de arriesgar mi dinero a dos estadios.

¿Mi "business plan" cuál fue?

Este mismo vídeo que estamos viendo.

Este clip, el "Highway to Hell".

Lo vi durante cuatro o cinco días,

lo vi quizás 15 veces al día.

Y cuando yo veía que toda la gente,

ya no hablo los de la pista, sino los de arriba,

están saltando dos horas después del concierto, esto es Madrid.

Dos horas después del concierto siguen saltando,

decidí que me la jugaba a dos estadios.

Si me arruinaba...

no me gustaría nada, pero lo pensaba hacer igualmente.

Y me la jugué a dos estadios y vendí los dos estadios en un día.

Esto es el rock and roll.

Poco más puedo decir.

Esto es la Plaza de Toros de Barcelona.

Este es Jim Callagham, su guardaespaldas eterno.

Aún está con ellos.

Miky, evidentemente,

Ron y Peter, el manager.

Y este que pasa detrás andando soy yo,

acelerado perdido.

Aquí se llevan las maletas.

Esto hoy en día es impensable.

Este concierto fue un periplo penoso.

Empezamos en Cambrils, allí nos lo vetaron

diciendo que venían camiones

con tíos que violaban a las chicas de Cambrils.

De ahí nos fuimos a Laroca.

En Laroca, como estaba intentando construir un auditorio

con forma de anfiteatro,

una forma perfecta para la audición,

y en los planos ponía "Gay 76".

La idea es que iba a montar un campamento homosexual nudista.

Hay que estar mal de la cabeza.

Total, que me lo volvieron a prohibir.

Los Stones mientras tanto me preguntaban:"¿Cómo va todo?".

Y yo decía: "Estupendo, ningún problema, todo fantástico".,

De ahí, la familia Balañá me dejó la Plaza de Toros.

Imprimí las entradas: "Rolling Stones, 6 de julio,

Plaza de Toros de Las Arenas".

Y una semana o diez días antes

me cedió la Monumental, que está en muchas mejores condiciones.

La gente se fue a ver el concierto a la Monumental,

con unas entradas que ponía Las Arenas.

Pero no llenamos la plaza,

lo cual, curiosamente, fue una suerte,

porque como se ve al principio de las imágenes,

los grises pensaban que no hacíamos

bastantes efectos especiales y tiraron dos botes de humo,

que cayeron en las gradas del fondo, como estaban vacías,

no pasó nada.

Si está la plaza llena,

se produce una estampida, muertos y no hay conciertos

durante los próximos 15 años.

Los efectos especiales lo digo

porque teníamos, en el escenario se supone

que se abría una trampilla

y salía un pene hinchable

que escupía confeti, pero lo encontraron demasiado explícito

y lo prohibieron.

Este es el país en el que se me ocurrió hacer conciertos.

Después del concierto,

la mayor parte de la crítica los encontró penosos.

Les dio un futuro de cinco años.

Y hoy en día siguen llenando estadios.

(Música Rolling Stones)

(Ladridos)

Venga, ven.

Voy a ver a Gay. -Vale.

"Nos conocimos en el Up and Down de Barcelona".

"Enseguida congeniamos".

"Venía a menudo aquí a estar con él".

"Entraba en esta habitación y me asustaba".

"Todo lleno de cajas por todas partes".

Y un buen día empecé a ordenar

y empecé a descubrir el pasado de Gay.

"Fotos de cuando era pequeño,

cartas de su abuela, cartas de su madre.

Es lo de Barceló.

Que hay que archivar.

Yo diría que es premonitorio.

Me define muy bien.

"La maison de mes rêves", la casa de mis sueños.

Y era un deber de francés, una redacción.

Claro, esto en París, me crie en París.

Yo tenía once años y algo.

(HABLA EN FRANCÉS)

"Si cuando soy mayor, soy muy rico".

(HABLA EN FRANCÉS)

"Construiré mi casa cerca de un río donde abunden los peces

cerca de un bosque".

Que es más o menos donde yo vivo.

(HABLA EN FRANCÉS)

"Si es posible, a unos 50 kilómetros de la montaña".

(HABLA EN FRANCÉS)

"Mi casa sería muy grande".

Y así sigue.

"Yo de pequeño pensé mucho lo que quería y lo cumplí".

Y nunca me desvié.

Yo no quería ser bombero o policía o nada,

yo quería vivir en el campo en medio de la naturaleza.

Era mi única ambición.

"Si para esto hay que tener dinero, se gana el dinero".

"Las varias veces que me he arruinado

a lo largo de mi vida profesional,

que sigue, porque sigo trabajando,

decidí que si un día no me veía capaz de levantar cabeza,

y volver a empezar, como hice cuatro veces como mínimo,

la única alternativa que le veía era hacerme guardabosques.

Siempre había en mi cabeza la idea de acabar en el campo.

Campo, campo, campo.

(HABLA EN INGLÉS)

(HABLA EN INGLÉS)

"Gay llegó en el momento justo".

"Era un visionario,

tuvo competidores,

pero ninguno tenía el 'background' de Gay Mercader".

(DIEGO MANRIQUE) "El rock ha sido un elemento de liberación,

una música rebelde, salvaje,

rupturista, era más que música".

"Representaba anhelos políticos, sociales,

deseos de cambio".

España, por su situación,

no era un sitio por el cual pasaran las giras.

Había que hacer un esfuerzo especial para traer a los artistas

a la península.

"Y fue una batalla larga,

de la cual no nos dimos cuenta aquí".

"Porque Gay hacía cara a los promotores

y los managers de fuera".

"Este es el primer concierto, fueron 1000 o 1100 personas".

"Nunca tuvo mucho éxito, luego se convirtió en una leyenda".

Este se cortaba.

Rompía un vaso, se cortaba, una bestia.

Es un auténtico superviviente.

Yo era un gran admirador de Iggy, pero no lo conocía.

Entonces, llegué al camerino, lo saludé.

Y me mira y me dice: "¿Tienes coca?".

Digo: "Sí".

Yo hago una papela, mis papelas no eran muy discretas.

En aquel caso, debían quedar dos gramos y medio de coca.

La abro y hace...

"¿Tienes más?". Yo me quedé...

Pensé: "¿Qué estoy viendo?".

Salió a escena como un puñetero cable eléctrico.

Hacía esto que hace él.

Él se inventó lo de tirarse al público.

Incluso a riesgo de tirarte y que el público no te recoja.

(Música Iggy Pop)

Nos conocimos y fue amistad a primera vista.

"No sé por qué, mis amigos son siempre unos salvajes".

"No siempre, muchas veces".

"De hecho, este año nos veremos, lo quiero mucho a Iggy".

Hace unos años a Eric Clapton yo le dije:

"Oye, Eric, finalmente

he dejado la coca, he tardado, pero la he dejado".

Y me dijo: "Algunos de nosotros somos un poco lentos".

Hemos pasado todos por aquí, más de uno,

Iggy Pop tomaba de todo,

y ahora ni fuma ni nada y está en una forma física espectacular

y mental igual.

Keith bebe un poco y fuma,

pero tampoco tanto como la gente se piensa.

No toma ni cocaína ni heroína ni estas cosas.

Clapton está más sano que una perdiz.

Entonces...

Ahora no lo recomiendo, pero mi vida ha sido

sexo, drogas y rock and roll

y en cantidades ingentes.

De todos los tres temas.

Y de trabajo, el cuarto.

("Roxanne" Sting)

"Sting me contó que estaba en un hotel en París,

en un barrio donde había un (HABLA EN FRANCÉS),

porque Sting, afortunadamente, habla algún idioma que otro,

y quiere decir "prostitutas".

"Había un cartel de Cyrano con Roxanne".

"Y entonces se le ocurrió, literalmente me dijo:

'Aquí hay una canción'".

Esto es la grandeza de los artistas, de los músicos.

"Y Sting de esto saca la canción de 'Roxanne',

que se convierte en su primer hit y fue cuando le conocí".

De hecho, le conocí cuando Police sacó "Roxanne".

Y escuché "Roxanne" y dije, tengo que contratarlos.

("Roxanne" Police)

"Thank you very much". Pilar. (STING) "Nice to meet you".

(HABLAN EN INGLÉS)

"Y él me devolvió una vez medio millón de dólares".

"Teníamos que actuar en el Atlético de Madrid,

no pudimos actuar ahí y entonces,

como alternativa alquilé el campo del Rayo Vallecano".

("Fragile" Sting)

"Entonces, en aquel momento, los Ruiz Mateos deciden comprar

el Rayo Vallecano".

La época en que le habían expropiado RUMASA.

Tenía juicios a patadas, le importaba un comino todo.

Y rompió el contrato.

("Fragile" Sting)

"A todo esto, teníamos en 'stand by' la Plaza de Las Ventas,

en Madrid".

"La noche antes del concierto les dije a Luis y a Paco, mis socios:

"Nos movemos, cambiamos de local".

"Al día siguiente Sting tocó, un éxito abrumador".

("Fragile" Sting)

"Hay que tener en cuenta que en aquella época

las entradas no se vendían por anticipado,

cuando vimos la que nos caía encima, cerramos la venta en seco.

Porque en la Plaza de Toros de Madrid caben 16.000 tíos, no más.

Con el Vallecano nos cabían veintipico mil.

En el Atlético no os digo, cincuenta mil.

Llenamos la plaza de toros a rebosar.

Fue un éxito apoteósico.

Había perdido una fortuna, una vez más.

Me vino su manager y me dijo:

"Sting te va a devolver medio millón de dólares".

"Y Sting me los devolvió, estamos hablando de los años 80 largos".

"Medio millón de dólares de los 80 son dos millones de euros hoy".

Mis socios y yo y mi jefe de producción, que es familia,

como quien dice, por Sting matamos.

Lo que diga Sting para nosotros va a misa

porque esto no lo hace nadie.

(Vítores y aplausos)

Esto, esto sí.

Gracias. Ahora puede respirar.

Un ratito así y ya está.

(LEE) "Querida Carmen,

quiero agradecerte tu cariño, tus cuidados

y tu hospitalidad incondicional".

"Sin tu ayuda, lo hubiese pasado muy mal en muchos conciertos,

algunos de ellos están en este libro".

He estado enfermo por dos semanas.

Fuera de combate.

-Uno de los conciertos de Sting,

tuve que estar pinchando a Gay detrás del escenario,

porque estaba dándole un tic facial.

("Roxanne" Sting)

Me colocaba este lado de la boca a la altura de la mejilla.

No podía hablar ni haciendo así.

"Cojo el kit de acupuntura".

Es muy rápido, ni tubito ni nada,

ni alcohol ni desinfectar, nada.

A duras penas podía comunicarme con alguien cercano a mí.

Apretando para que esto no se moviese.

Le miré el pulso y pensé: "Este se cae",

se cae redondo". Enseguida le cogí la mano,

le puse la aguja rápido

y entonces, aquí detrás, ¿no?.

Me puse de lado.

Y bueno, poco a poco empieza a respirar.

Lo tengo todo documentado, duró diez años ese tic facial.

"A medida que fui tratándole, me pidió ayuda en este aspecto".

"Hasta que fuimos consolidando el tratamiento día a día".

Y esto me llevó a acompañarle a conciertos, a viajes...

Si por el pulso no la puedo engañar, sabe cómo soy.

"Para Gay lo que hacemos es un seguimiento".

Gay, esta te la has ganado.

"Un seguimiento para que se encuentre bien".

Ya está, cuando quieras.

(Música de bolero)

# Igual que un escenario

# finges tu dolor barato. #

-"Estábamos actuando en el teatro Victoria,

y apareció, acompañado de su novia de entonces, Inca Martí".

¡Oh!

(RÍE)

-"Y después nos acompañó en giras".

"Y allá le planteamos si quería ser nuestro manager,

pero él dijo...".

"Sois tres, os bastáis y os sobráis".

"Porque es la verdad".

Son tres máquinas en ebullición.

Digo: "Prefiero ser amigo siempre que manager un tiempo".

"Y así ha sido".

Siempre está así, con esto,

y aparte, no puedes decirle nada porque automáticamente

"lo ejecuta".

Me gustaría al Celler de Can Roca en noviembre.

"Yo te lo...".

Ya está llamando al Celler de Can Roca.

El papel que teníamos que mandar, yo pondría el orden geográfico...

Salir de aquí, de mi paraíso, me cuesta.

"Hicimos un viaje con él, con Pedro Rubianes,

con Alejo Estivel y con Joan Gracia, de Tricicle, a Kenia".

El mejor viaje de toda mi vida.

"Estaba la oficina".

Tenía trasladada la oficina a Kenia.

Se dedicaba a hablar por teléfono con sus negocios y sus cosas.

Estaba concretando una gira de The Cure...

"ya a contratarlos".

El trabajo es el trabajo.

Estés donde estés, tienes que hacerlo.

(CANTA EN INGLÉS)

No es que tenga buen gusto, es que Miguel me lo indicó.

Es precioso.

¿Qué pasa, Marti?

-"Adoptamos todos los perros mayores que nadie los quiere".

"Entonces, los adoptamos".

"Tengo muy buen ojo para los animales".

"Me gusta mucho ocuparme de ellos. Es lo primero".

"Gay y los animales".

"Los caballos también tienen una edad".

"Una tiene 34 años, pero están aquí porque los tratamos muy bien".

"Hacemos todo lo que haga falta por ellos".

Sí, sí, sí.

"Hay un gallo que viene de Can Roca,

que un vecino decía que canta demasiado".

"Entonces, claro, lo acogimos aquí".

"Me gusta la belleza por encima de todo".

"Tengo debilidad por la belleza".

"La música,

las mujeres...

y el arte".

"El orden no sé cuál es".

Vale.

"El arte lo último".

"Primero no sé qué va, si la mujer o la música".

"Pero ambas cosas me parecen un misterio, digámoslo así".

"Estas son princesas de Gales".

"Son unos pájaros muy delicados".

"Son una pareja".

"Tiene mal carácter".

Es perfeccionista desde el primer minuto hasta el último.

Pues bueno, ya quedaremos.

Vale.

"Él, cuando nos conocimos, no estaba preparado para vivir con alguien".

"Para él, su prioridad era su trabajo y no había nada más".

Por eso, quizás, tantas mujeres lo dejaron.

"Llevamos 13 años".

Si vamos a estar aquí siete días, encerrados 24 horas juntos,

nos vamos a coger odio uno a otro, ¿no?

"Le dije que lo mejor en la relación

era que cada uno tuviera su espacio".

"Y me dijo que sí,

porque él también necesita su espacio, no solo yo".

"Y vivimos tres días separados y cuatro juntos".

"Conmigo, su carácter no es como con todo el mundo".

"Es más cariñoso y por mí... Él me quiere mucho, lo sé".

(Risas)

Sois la fantasía personificada.

Tergiversando las palabras.

"Cuando nos conocimos, ni sonreía. Era una persona muy seria".

Cállate.

(Risas)

"Siempre decía: 'No me importa familia, no me importan mujeres'".

"Estaba casado con su trabajo".

Pero luego, descansó un par de años del trabajo,

y ahí ha visto que hay otra vida.

Otra vida que él ha perdido tantos años.

Y claro, da mucha pena ver una persona

que se esfuerza tanto y no descansa. No sabe que estás.

"El sombrero de plumas me lo ponía para ir a Bocaccio por la noche

con 18 años, y la gente se fijaba en mí".

"Si no te conoce nadie, tienes que destacar por la ropa".

"Porque si no, ¿quién se va a fijar en ti?".

"Allí estábamos en pleno glam".

Estos pantalones de oro,

esta chaqueta de leopardo,

estos zapatos de topos de falso leopardo.

Todo esto me lo puse para ir a ver a David Bowie, en Londres,

en su último show, después de "Ziggy Stardust".

Yo iba tan feliz por la vida...

vestido así por Londres.

De hecho, ligué con una de las coristas de David Bowie.

Que siempre es una suerte, ¿no?

(CANTA EN INGLÉS)

"Esto es una presentación que hicimos en la sala Jácara,

que cantó dos canciones

para anunciar la gira que iba ser del 'Glass Spider'".

"Y cuando lamentablemente murió Bowie,"

al cabo de muchos años, todo el mundo: "Bowie, Bowie".

Pero no llenamos.

(CANTA EN INGLÉS)

"Pasa mucho, cuando muere el artista, todo el mundo se pasma,

y ay, no sé qué, no sé cuántos".

¡Va!

Que os den.

A ver estado cuando había que estar.

"Eran dos tíos con pendiente muy engominados".

"Era un juego sobre Gay and Company".

Esta es la tienda desde fuera,

94, calle Hospital.

"La verdad es que era curiosa".

Estos son los cajones donde iban los discos, por orden alfabético.

Esto es un escaparate de la tienda.

Un montaje que hicimos de Patti Smith.

Es del año 76.

Que es la primera vez que la traje a España.

Mucha gente me ha hablaba de la tienda.

Ahí puso un anuncio...

No sé si lo puso Loquillo o Carlos Segarra,

y ahí se conocieron.

Y ahí empezó todo para Loquillo.

Este es el Loco y yo en el estudio 54.

Aquí, yo era jovencísimo.

Esta es muy como soy yo, con esta mirada.

De decir: "¿Qué quieres?".

"¿Qué me vas a pedir?".

Este soy yo.

Ya tenía claro que el mundo...

El mundo exigía pelearse.

"Feo, fuerte y formal".

"Todo lo que sé lo he aprendido de él".

"La etapa que fue mi manager,

él me enseñó a desenvolverme".

-Aquí no puede aparcar.

Un momento.

Un momento.

"Creo que soy el artista más preparado gracias a él".

"Un momento".

Nos vemos.

"¿Tú ves la puta cámara?".

"Todo son virtudes".

"Hasta sus defectos son virtudes".

"Cuando resulta cargante o cabrón,

en el fondo, te está lanzando un mensaje de aviso".

"Y te está, en cierta manera, poniendo en guardia".

"Él me dijo una frase tremenda".

"De vez en cuando, en el rock & roll, tienes que colgar

a alguien del techo para que todo el mundo lo vea".

Esa es una de las frases que he escuchado en la vida.

Porque es cierto.

Cuando alguien que está jodiendo un proyecto,

"alguien que traiciona,

hay que colgarlo del techo para que todo el mundo recuerde

que lo que hacemos es importante".

"Para que nadie se desvíe".

Si no lo pone...

Sí que lo pone.

Aquí, míralo.

Qué bueno.

El que más nos costó colocar.

Qué grande.

-Éramos enemigos, entre comillas,

porque éramos de empresas distintas".

"Luchábamos por el mismo interés comercial".

"Él nunca ha sido una persona"

avariciosa, que ha querido llevárselo todo.

Ha intentado siempre repartir, hablar, conversar,

y hemos llegado a puntos coherentes por ambas partes.

"Hubo un momento en el que la gente lo daba por retirado",

estaba ya en su masía...

Y él nunca se ha retirado ni se va a retirar.

"Empezó con esto, es parte de su vida,

y va a acabar con las botas puestas".

"Fui su manager hasta que vi que él ya se bastaba".

"Le enseñé a mandar".

"Que aunque parezca mentira, no estaba acostumbrado a mandar".

# Pero vuelve a perderse por los bares.

"Le enseñé que su capital eran sus canciones,

sus derechos de autor".

# Tu rock & roll actitud no muere.

# Tu rock & roll actitud no muere.

# Tu rock & roll actitud no muere. #

"Puedes firmar contratos leoninos

en los cuales cedes todos tus derechos".

"Y le dije: 'A partir de ahora,

tus canciones las va a firmar tu padre'".

Al firmarlas el padre, compañía adiós.

La compañía me tenía mucha manía.

"Y hoy en día, es el único artista de rock & roll que sigue en pie

en España y que llena la plaza de toros".

# Necesito de tu protección.

# Soy un peligro cuando entro en acción. #

"Mucha gente utiliza el rock como medicamento de tus vidas".

"Lo que nos enseña el rock es a creer en uno mismo".

"Saber que lo importante es ser audaz, valiente".

"El rock & roll es pura vida".

"Ana. -Hello".

Qué bueno. Qué bueno.

"Thank you very much".

Mírala. Mírala.

Es muy buena gente.

(HABLAN EN INGLÉS)

Hostia, me emociona esto.

Siempre que actúa, aunque yo no sea el promotor,

siempre le mando un ramo de flores.

Siempre, siempre, siempre.

Patti y yo somos amigos desde hace...

43 años.

Es una buena amiga.

Ella a todo le ve un halo, un algo.

Cuando salió Patti, muchas mujeres se animaron a hacer música.

Dos de anguilas. -Oído.

Una de las cosas más emocionantes

fue un día que estaba Gay con Patti Smith cenando,

"(CANTA EN INGLÉS)".

Y Patti entró en la cocina cuando ya casi estaba el servicio terminado,

pero todavía la cocina activa,

y se puso a cantar "Because de night".

Fue algo mágico.

Mira, se me pone la piel de gallina cuando lo pienso,

porque fue muy bonito.

-"Notabas a Patti Smith absolutamente emocionada".

Pero también a Gay detrás, acompañando,

haciendo como ese juego de..., poniendo un do.

Pero aprovechando también ese don que tiene.

Fue uno de los mejores días de nuestra vida.

"(CANTA EN INGLÉS)".

(Aplausos y vítores)

La reacción que tuvieron tus socios

cuando dijiste: "Me vengo para aquí".

Esto es lo que te iba a decir.

Me dijeron que era imposible, que un promotor tenía que hacer

relaciones públicas, saliendo, viendo gente y esto.

Y les dije que no.

Dijeran lo que dijeran, yo iba a hacer lo que quería.

Siempre hago lo que me da la gana si puedo.

"Esto me relaja".

"Esto es absolutamente al revés que mi profesión".

"Y aquí no hay nada, árboles".

"Esto es muy necesario para descomprimir, si no..."

Yo creo que hubiese acabado loco.

"Nosotros vamos cada día a comer

a casa de nuestra madre, a mediodía".

"Comemos en la cocina, porque ella está allí de pie, cocinando,

removiendo las cazuelas porque van a llegar sus clientes".

"Me han adoptado y yo me he dejado adoptar muy felizmente".

Gay.

"Y sin los Roca mi vida no sería tan agradable".

"Y no me refiero al comer".

"Me refiero a la calidez, a la amistad, el cariño".

Gay es un hijo más, el mayor.

(RÍE)

Es muy amigo.

Es todo un señor.

"Mi secretaria y mi mujer, cuando estoy de mal humor, me dicen:

'Ve a ver a los Roca'".

Y mi conductor me dice: "¿Qué vamos, a terapia?".

Y me trae.

Es verdad, es así. Sí, sí.

De hecho, con esto está claro que me sientan bien los Roca.

"La familia Roca, empezando por la señora Montse,

el jefe, son muy bromistas".

"Más que bromistas, a todo le sacan punta".

"Nuestra madre no se calla nada, va directa".

"Esto también creo que le gusta a Gay".

"Que alguien le pueda decir cómo ve...

de su trabajo, de su vida, de su manera de ser".

"Alguien que pueda reñir",

pero que lo hace con una idea de carácter, de ingenio, de cariño,

"de una madre, sí".

"Él no buscaba el éxito, él buscaba hacer lo que le gustaba".

"Organizar conciertos, ser inconformista".

"Hacerlo en un momento en que en España no era fácil".

Mi cuñada.

-¿Qué tal, Gay?

-Era difícil. Igual que nosotros, hacer un restaurante gastronómico

en un barrio obrero de una pequeña ciudad, Girona.

En este sentido,

"hay un gran paralelismo en historias

que empiezan con una idea,

que se llenan de pasión,"

a pesar de todas las dificultades que hay.

Y su caso fue así,

"y el nuestro probablemente también".

"Lo más importante es que hemos estado a gusto

haciendo lo que nos gusta".

"Yo creo que eso es el éxito".

-"Esas anécdotas que podrían fascinar a todo el mundo

sobre su experiencia con las personas del mundo,

de la música,

creo que es igual o más interesante

todo lo que te pueda aportar de su educación, también del peso"

de su familia, que tantos personajes

"que son también de película".

¿Qué hay de postre?

"Mi tío inventó junto con Rossellini y Sabatini

el neorrealismo".

"Me gustan muchas de mi tío".

"Me gusta 'Milagro en Milán'".

"Y me gusta mucho 'Umberto D', que era la favorita de mi tío".

"Mi tío ganó cuatro Oscar".

(HABLA EN ITALIANO)

"Mi tía tenía un criterio más exigente,

y al ser una mujer que venía de familia burguesa,

que había tenido una excelente educación,

ella lo empujó a hacer cosas difíciles".

Odio dejar las cosas para mañana.

"Tenía razón mi tía, el cine que tenía que hacer mi tío

y que hizo afortunadamente es este".

(CANTA EN INGLÉS)

(Música pop)

(Guitarra)

Esta canción es española.

"Christian fue una gran influencia para mí".

"Me contaba historias del mundo de la farándula internacional".

"Mis tíos me contaban que habían cenado

con Richard Burton y Liz Taylor".

"Me invitó mi tío al estreno de James Bond de 'Goldfinger',

en los Campos Elíseos,

con la alfombra roja, el Aston Martin".

"Era la farándula. Lo vi rapidísimamente,

que era más divertido el mundo de mis tíos

que el de mis amigos millonarios".

Aquí estamos en mi barrio.

Sí, es aquí.

¿Ves esta ventana de aquí? Esa era mi habitación.

Esta bombeada es la del salón.

Y la otra es la del comedor, un piso muy grande.

Con parqué... Un piso muy parisino.

Y aquí es nuestra casa. Pasa.

"Me crie aquí, estudié aquí,

en los mejores colegios de Francia".

"Me expulsaban siempre,

pero me crie con la flor y nata,

no solamente francesa, sino probablemente mundial".

"Cuando me pasé al lado del rock & roll,

estaban preocupadísimos, pensaban que no iba"

a ningún sitio, que yo era la oveja negra de la familia,

que qué desastre...

"En mi ambiente, nadie se lo tomó nada bien esto".

"Y me alejé completamente".

"Fui a mi mundo y pasé de este".

"Voltaire decía que te tienes que acostumbrar a la muerte".

"La finalidad de la vida es la muerte".

"Esto me obsesionó desde muy joven".

"Si se me pregunta en qué creo yo, en qué no creo:

creo en mí, en mis amigos y creo en la muerte".

Me parece que es un raro absoluto en todos los sentidos.

Y le gusta cómo hace las cosas.

"Vino a mi 50 cumpleaños con su acupuntura, con sus...".

¿Sabes? Parecía el Papa, mucho peor.

"Yo le conocí cuando tenía como 17 años,

intentando organizar un concierto de rock en Mallorca".

"Visitamos a Gay como gran capo de la industria".

"El último gran concierto de los Rolling en España

lo organizó desde mi casa de Mallorca,

cuando todavía no había móviles".

Los móviles eran así de grandes.

Y desde la torre, iba organizando ese concierto, que fue memorable.

"Hablamos muchas veces por teléfono, y me manda cosas continuamente".

"¿Sabes?".

"Me manda todo lo de Bob Dylan...".

Es fantástico.

Es como medio pescado medio hombre. -Sí.

"Cosas sobre pulpos...".

"Yo le mando a él libros de la Revolución francesa...".

"O de cosas que nos interesan a los dos".

"También nos une esta relación con los animales".

Miguel y yo compartimos nuestra afición.

Por las damas.

Él solo tiene animales viejos.

Yo tengo animales que nacen en mi casa

y algunos me los como.

Y Gay no se come ninguno.

Más bien, se lo comerán a él un día.

Es una teoría sobre la energía sexual.

Está más obsesionado que nunca.

La teoría es la energía del sexo.

El movimiento del libro ayuda mucho porque mira.

Ah, vale, sí, sí. Está trabajando.

¿Ves qué bonito, la concha, cómo...?

Yo creo que no hay ninguna duda. Un poco sí.

"Y no respeto mucho las normas".

Muchas normas están para saltárselas.

"La mayor parte de la gente que conozco que ha hecho algo

lo ha hecho rompiendo normas".

"Si hubiese seguido la línea recta,"

pues hubiese tenido miedo de la policía franquista

cuando empecé a hacer conciertos.

"No hubiese hecho conciertos,

porque era una cosa que no se hacía y no tenía futuro".

"Las normas, no las he respetado mucho".

Y me ha ido muy bien no respetándolas.

"Come on".

(Aplausos y vítores)