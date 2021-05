Pasta brick en obleas

Crema pastelera:

5 huevos

125 g de azúcar

500 ml de leche

25 g de harina de repostería

5 g de maizena

1 vaina de vainilla

Crema Chantilly

1/2 l de nata de montar (M.G. 38%)

Azúcar glas

Almendras

Frutos rojos

Horneamos las capas de obleas al horno a 180º. Vigilar que las obleas no se tuesten en exceso. Para preparar la crema pastelera: Hervir la leche en un cazo con media vaina de vainilla. Aparte, mezclamos el azúcar con la harina de maíz y las yemas de huevo. Juntamos todos los ingredientes y lo dejamos a fuego lento hasta que espese. Retiramos y dejamos enfriar. Para hacer el chantilly, debemos enfriar el bol y la nata anteriormente. Mezclamos la nata con la otra media vaina de vainilla y el azúcar glas. Batir hasta que la nata doble su volumen. Para montar el plato: primero poner una gota de crema Chantilly para que se pegue bien la primera capa de obleas. Sobre esta base de oblea, añadimos una oblea más y una capa de azúcar glas, más una capa de crema pastelera. Añadir capas de obleas con cuidado de no apretar para no romperlas y seguir rellenando con una fina capa de azúcar glas y esta vez, una capa de crema chantilly. En cada capa, podemos alternar el tipo de relleno y añadir al gusto almendras laminadas y trocitos de frutos rojos. Terminar la última capa espolvoreando azúcar glas y una montañita de frutos rojos.