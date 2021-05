Junts nega els seus vots a ERC i creix l'ombra d'unes noves eleccions

La possibilitat de la repetició electoral és cada vegada més evident. La primera reunió d'ERC i JxCat després del sisme del cap de setmana ha eixamplat les diferències entre les dues formacions. La trobada, que ha començat prop de les sis de la tarda, ha acabat a les vuit del vespre i ha estat telemàtica.

Esquerra creu que Junts vol anar a eleccions

Fonts republicanes asseguren que Junts els ha dit que no facilitarà la investidura de Pere Aragonès per a un govern en minoria. Per la seva banda, JxCat ha emès un comunicat on insisteix en la necessitat d'un govern de coalició i ha demanat que es reprengui les converses.



Segons fonts d'ERC, Junts els ha avisat que amb l'acord actual –un executiu d'ERC en minoria amb el suport extern de CUP i comuns- no els cediran cap vot per a la investidura d'Aragonès, tampoc els quatre vots que els faltarien per a una investidura en segona ronda, com va plantejar Jordi Sànchez durant la seva intervenció al Congrés Nacional de Junts.



Davant d'aquest escenari els republicans assumeixen que amb aquesta negativa "s'està decidint anar a eleccions". Malgrat tot, mantenen la intenció de seguir les converses per intentar assegurar els suports dels comuns i la CUP.