El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha rechazado que los diputados socialistas se abstengan para facilitar la investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, y evitar de esta forma una posible repetición electoral: “¿Cómo vamos nosotros a facilitar un gobierno habiendo ganado las elecciones, y más cuando ese gobierno proclama como objetivo la independencia?”.

“El independentismo ha fracasado dos veces y la mayoría independentista en el Parlament no consigue articular un Gobierno. Hay otra mayoría posible, una de izquierdas”, ha asegurado en La Hora de la 1 de TVE, donde ha añadido que "arrepentirse de haber ganado las elecciones no es conveniente en democracia".

"Me toca a mí articular esa mayoría de izquierdas", ha defendido, y ha lamentado tanto que ERC haya "dejado claro" que quiere gobernar "al margen del PSC" como que los ‘comunes’ también estén en conversaciones con Esquerra para un Govern sin el PSC.

"No es posible articular esa mayoría de izquierdas al margen de quien ganó las elecciones”, ha criticado. Así, ha insistido en que intentará ser propuesto para una investidura en el Parlament, como lleva haciendo desde que el PSC ganó las elecciones, y ha apostillado que “es bastante inaudito que a quien gana las elecciones no se le permita intentar la investidura”.

Insiste en ser propuesto como candidato a una investidura

Antes, en otra entrevista en RNE, Illa ha insistido en que quiere presentarse a la investidura: ”Cuando haya una nueva ronda de consultas, volveré a reiterar mi disposición como ganador de las elecciones a concurrir a la investidura”. Illa prometió durante la campaña electoral que, si ganaba los comicios, se presentaría a una investidura.

"Nunca he dejado de dar ese paso", ha defendido, ya que expresó a la presidenta del Parlament durante la ronda de consultas su "voluntad" de concurrir a la investidura, pero "ella pensó que Aragonès tenía más opciones y fracasó dos veces". "Cuando haya una nueva ronda de consultas, volveré a reiterar mi disposición como ganador de las elecciones", ha añadido.

Ha asegurado tener "opciones" de articular esa mayoría en el Parlament, "sobre todo visto el fracaso de los independentistas". Y ha lamentado: "Lo que es inaudito es que no se me permita intentarlo habiendo ganado las elecciones”.

Sobre la posibilidad de un Govern de ERC con los 'comunes' y la CUP, Illa ha incidido en que "no tiene sentido plantear un Gobierno de izquierdas en Cataluña al margen del PSC", "al margen de quien ganó las elecciones”.

El candidato socialista insiste en que la forma "óptima" para Cataluña sería conformar un Govern con los 'comunes', similar al del Gobierno de España, pero para ello reconoce que ERC "tendría que dar apoyo, al menos mientras no renuncie a hacer un gobierno con el objetivo de la independencia de Cataluña". Ha insinuado así que, en caso de que los republicanos renunciaran a la meta soberanista, podrían entenderse para un Ejecutivo de izquierdas.

A su juicio, las negociaciones entre ERC y Junts han sido "una falta de respeto a la ciudadanía". "Hemos visto el pasado sábado ese giro en que ERC reconoció que no era posible un acuerdo con Junts y llevamos casi siete meses de gobierno en funciones", se ha quejado. "Esto no es lo que merece Cataluña", ha añadido.

Sobre su hipotética investidura, ha reconocido, sin embargo, que no tiene "ningún inconveniente" en pactar el apoyo de ERC. "Fueron ellos los que firmaron un documento" vetando al PSC, ha lamentado: "Nunca me he negado a hablar para la investidura con ninguna formación política, salvo con Vox, y con ERC tenemos contactos parlamentarios en Cataluña".





