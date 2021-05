Jaume Asens: "Estem a prop d'un acord d'investidura amb ERC"

El president del Grup Parlamentari d'Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha explicat que la reunió d'ahir amb ERC va anar bé i que van estar d'acord en anar ràpidament: "No ens vam posposar cap 'impossible', tenim moltes coses en comú". Jaume Asens ha dit que es creu la proposta d'acord que els ha presentat Esquerra i que no pensa que els "estiguin prenent el pèl" perquè han obert expectatives concretes. El diputat d'En Comú Podem ha dit que seria una temeritat anar a eleccions i "llençar més 1,5 milions de vots progressistes" que permeten un govern d'esquerres.

Evitar que Junts governi "per la porta del darrera" Amb relació amb la negociació amb els republicans, Asens ha dit que han posat els programes "damunt la taula" i han concretat els cinc eixos prioritaris: recuperació econòmica, salut, feminisme, transició ecològica i diàleg i llibertat. Ahir hi va haver dues imatges esperançadores al matí Gabriel Rufian i Yolanda Díaz i la reunió d'ahir a la tarda. Asens ha dit que hi pot haver un acord d'investidura, però també volen arribar a un acord de govern: "La millor garantia perquè Junts no governi per la porta del darrera és que nosaltres estem al govern". “��️ "Molta gent de Junts s'ha emancipat del país real, ara toca que el país real s'emancipi d'ells. I que ERC s'emancipi de Junts".



"Esquerra no porta al full de ruta aconseguir la independència" Jaume Asens ha dit que Esquerra Republicana no du en el seu full de ruta per aquesta legislatura aconseguir la independència de Catalunya. Asens ha dit que els republicans són conscients que som dins d'una pandèmia i que hi ha una crisi econòmica molt greu i que les prioritats s'han hagut de reordenar. “☕ @Jaumeasens assegura que assolir la independència en aquesta legislatura no està al full de ruta d'@Esquerra_ERC | @EnComu_Podem



