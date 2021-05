Cafè d'idees - Albert Batlle: "Les trobades eren previsibles però no es podien evitar"

Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, ha confirmat que les aglomeracions de persones de dissabte a la mitjanit, quan tot just s'havia acabat l'estat d'alarma, eren previsibles i inevitables. Ha recordat que la Guàrdia Urbana vetllava per dissoldre les més nombroses i evitar actes que afectessin la seguretat de les persones. Igualment ha destacat que la segona nit, la de diumenge, va ser molt més tranquil·la.

Multes durant l'estat d'alarma Davant la possibilitat de multar les persones que la matinada de dissabte estaven al carrer sense mascareta ni distància de seguretat, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona ha insistit que era impossible. Però ha donat la xifra recaptada, davant els dubtes sobre la capacitat recaptatòria de les multes durant l'estat d'alarma a la capital catalana, d'un milió set-cents mil euros per sancions a Barcelona. “☕ @Albert_Batlle_B assegura que les multes s'estan cobrant: avança que s'han recaptat 1,7 milions d'euros des de l'inici de la pandèmia | @bcn_ajuntament @UnitsCat



Botellons vs locals d'oci nocturn Albert Batlle s'ha mostrat cautelós amb la reobertura de discoteques i locals d'oci nocturn. Preguntat per les declaracions de membres del sector, que afirmen que si no obren hi haurà més botellades al carrer, Batlle ha remarcat que no tots els que fan botellades anirien tant sí com no a un local d'oci nocturn per sortir de festa. “☕ @Albert_Batlle_B nega que aquells que fan botelló vagin als locals d'oci nocturn si es permet la seva obertura | @bcn_ajuntament @UnitsCat



