Cafè d'idees - Marta Vilalta: "Una part de Junts vol eleccions. Seria una irresponsabilitat"

La secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, considera que aquesta setmana les converses per formar govern amb Junts per Catalunya "s'han "refredat". Vilalta ha explicat que el cap de setmana passat van pensar que hi havia "un punt d'inflexió" en Junts que no s'ha concretat i ja estem "en temps descompte". La portaveu d'ERC ha acusat a una part de Junts de voler eleccions, el que ha qualificat de gran irresponsabilitat: "Hauríem de demanar perdó, perquè ja anem tard".

"S'han d'explorar altres vies" Marta Vilalta ha insistit en el fet que cal un acord els pròxims dies "avui si pot ser" i s'ha mostrat sorpresa que Junts vulgui ara que les seves bases validin el possible acord. La portaveu dels republicans ha reiterat que ERC vol governar amb Junts, tot i que no descarten fer-ho en solitari, com va plantejar-los Jordi Sánchez. Vilalta ha dit que si les negociacions no fructifiquen, buscaran el suport de la CUP, amb qui ja tenen un acord i amb En Comú Podem, amb qui han seguit parlant aquestes setmanes. “☕ @martavilaltat diu que @Esquerra_ERC no vol l'escenari de governar en solitari, sinó que vol governar amb Junts.



Si no hi ha acord, apunta que exploraran una "alternativa" per evitar eleccions.



"Volem un referèndum pactat com es va fer a Escòcia" Pel que fa als principals esculls en la negociació amb Junts, Vilalta ha assenyalat que hi ha algunes diferències, com ara el paper del Consell per la República que els republicans voldrien "neutral" però que no haurien de ser insalvables. La portaveu d'ERC ha reiterat que l'aposta dels republicans passa per acordar un referèndum pactat amb l'Estat, com es va fer a Escòcia: "Si no pot ser pactat, haurem de buscar la complicitat internacional, assolir molt més suport de base, del municipalisme, necessitem haver-nos enfortit molt més perquè no volem tornar a més repressió, més presos, ni un altre atzucac polític". “☕ @martavilaltat defensa l'aposta d'@Esquerra_ERC per un referèndum que interpel·li a tothom i que suposi "un salt qualitatiu" respecte de l'1 d'Octubre.



