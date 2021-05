Cafè d'idees - Esperanza Aguirre: "Cal fer la batalla ideològica com ha fet Ayuso"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunitat de Madrid, ha expressat la seva satisfacció per la victòria indiscutible de Díaz Ayuso i ha destacat que ho ha fet defensant "amb convicció" els principis i valors del partit. Ha recomanat no fer cas als "gurús de l'esquerra" que imposen la correcció política arreu, i ha recordat que la victòria de Casado versus Sáez de Santamaría dins el PP va ser pel mateix motiu.

“☕ @EsperanzAguirre considera que el #4M demostra que perquè el "centredreta" pugui governar a Espanya cal "defensar amb convicció els principis i els valors", com ha fet Ayuso, i com va fer Casado amb Soraya. �� https://t.co/Pbe5vRWkNP @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/mwIBM8qA8G “

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid ha celebrat la marxa de la política de Pablo Iglesias assegurant que ha dormit "tranquil·líssima". Ha fet broma sobre la frase d'Ayuso on afirmava que Espanya li devia una perquè Iglesias va marxar del govern, i ha ironitzat assegurant que "ara li devem dues". També ha destacat que Iglesias volia posar fi a l'herència de la Transició i que podrà gaudir del seu patrimoni, "que ningú sap com ha generat en tan poc temps".

El constitucionalisme de VOX

Esperanza Aguirre s'ha referit a VOX com un partit "que defensa la Constitució", negant que sigui d'extrema dreta. Segons Aguirre, el comunisme, ideologia que titlla d'extrema esquerra, està blanquejat pels mitjans de comunicació. Preguntada per les declaracions on dirigents de VOX volen eliminar les autonomies, ha contestat que aquestes "no són obligatòries a la Constitució".