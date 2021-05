Cafè d'idees - Andreu Mas-Colell: "No hi ha ruta a la independència. No ens enganyem"

Andreu Mas-Colell, economista i exconseller d'Economia, s'ha expressat amb contundència sobre el full de ruta independentista: "No hi ha ruta a la independència. No ens enganyem". Mas-Colell ha explicat la veritable raó, segons el seu parer, perquè Catalunya no sigui independent ni en vint ni en trenta anys: "Europa no ho vol", i ha apostat per enfortir l'autogovern i millorar la qualitat de vida dels catalans dins Espanya.

"Vaig ser un ingenu" L'exconseller d'Economia ha recordat com l'1 d'octubre va anar a votar per convicció democràtica, però ha reconegut la seva ingenuïtat pensant que no es faria una declaració d'independència. Ha responsabilitzat les "rivalitats tàctiques" dels partits polítics haver fet aquesta declaració que va ser contraproduent, admetent que ell mateix es va pronunciar en contra de manera pública. “☕ Andreu Mas-Colell confesa que va ser "ingenu" pensant que després de l'1 d'Octubre no s'aniria a una declaració d'independència: "Va ser molt contraproductiu".



El preu de no tenir Govern Andreu Mas-Colell s'ha referit a la formació del nou Govern de la Generalitat confiant que s'arribarà a un acord entre JxCat i ERC. També ha lamentat que mentre estigui en funcions hi ha decisions que s'estan prenent a nivells superiors que s'estan deixant perdre: "No tenir Govern té un cost", i ha definit com a "dèbil" la seva capacitat de negociació mentre no es conformi el nou executiu. “��️ "Tenim un Govern dèbil. No tenir Govern té un cost".



☕ Andreu Mas-Colell creu que "seria una catàstrofe" que no es formés govern.



L'estiu: econòmicament optimista i dinàmic L'exconseller d'Universitats ha vaticinat que tindrem un estiu optimista, on la gent gastarà en oci, gràcies a la vacunació i a la millora de la situació sanitària. L'economia s'animarà, però no als nivells d'abans de la pandèmia. “☕ Andreu Mas-Colell és optimista de cara a la recuperació econòmica. Creu que la vacunació provocarà un clima d'optimisme i l'estiu serà dinàmic en termes econòmics.



