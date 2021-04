Cafè d'idees - Xavier Pellicer: "Si la voluntat de Junts és estar fora, no és un problema"

El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha dit que sent "preocupació i ràbia" per la manca d'acord en les negociacions per formar Govern. Pellicer ha demanat a Junts per Catalunya que assumeixi el seu rol després dels resultats electorals i ha afirmat que no seria "cap problema" que Junts estigui fora del futur govern. També ha avisat a Esquerra Republicana: "Donarem suport a l'inici d'investidura si es manté el pacte de mínims, si el pacte amb ERC es trenca, es trencarà l'acord".

"L'article 25.4 no es toca" Amb relació a les acusacions de corrupció contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el diputat de la CUP ha dit que s'haurà de veure què hi ha de corrupció darrere les acusacions. Pellicer ha recordat que va ser la CUP qui fa set anys va promoure l'article 25.4, que estableix que se suspenen els drets i deures dels parlamentaris quan s'obre un judici oral per una acusació de corrupció: "El 25.4 no es toca, en cas que es constati que hi ha delictes de corrupció s'ha d'aplicar".



No qüestiona la vacunació de la policia nacional i la guàrdia civil Xavier Pellicer ha manifestat "absoluta confiança" amb l'aplicació els criteris sanitaris i ha afegit que no coneix el detall en concret de la vacunació i que han de prevaldre els criteris sanitaris i per a tothom. Pellicer sí que ha dit que s'hauria d'aprofitar per conèixer quines tasques fan aquests 7.000 membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.