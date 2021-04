Si, por motivos que no es necesario aclarar aquí, alguna vez alguien te ha dado un buen bofetón, habrás podido comprobar en tus propias carnes que se te ha quedado la cara calentita. Mientras que algunos de esta evidencia solo nos hemos quedado con metáforas amenazantes de salida de bar muy propias de nuestra lengua como “Tú hoy te vas a volver caliente a casa”, otros han decidido darle un aproach científico a la movida: si cocinamos con calor y las hostias calientan, ¿podemos cocinar a hostias? La respuesta corta y aburrida es “sí”, para la versión extendida y divertida sigue leyendo.

Coge el calendario y tira un par de años atrás. Febrero de 2019, estamos en Reddit, foro de los foros, donde la estupidez y la brillantez se alián como en casi ningún rincón de Internet. La gran pregunta se lanzó en el subforo “no stupid questions”: “si la energía cinética se convierte en energía térmica, ¿cómo de fuerte tengo que pegarle a un pollo para cocinarlo?”. La extraña cuestión lleva desde entonces seduciendo desde la curiosidad en las redes sociales y produciendo varios intentos (infructíferos) de cocinar un pollo a hostias.

Según IFL Science, un físico llamado Parker Ormonde hizo los cálculos y estimó que costaría unos 23.034 guantazos cocinar al pobre animal. En Twitter otro iluminado hizo esta simulación bastante desalentadora para quienes se hubieran entusiasmado con la idea de jugar a ser dioses del bofetón y cocinar un trozo de carne usando solo sus propias manos.

“Puedes cocinar un pollo abofeteándolo a 599633,5277 kilómetros por hora, una tarea humanamente imposible. Y si por lo que sea lo lograras, no cocinarías el pollo, sino que reventarías por completo su estructura causando una violenta explosión. Esta es una simulación del tortazo”.

“You can cook a chicken by slapping it at 3725.95 mph, an impossible task by any human means.

If you do succeed however, you will not only cook the chicken but also decimate its entire structure, causing a violent explosion.



This is a simulation of the slap using FEA. pic.twitter.com/QDjEbcuQnq“