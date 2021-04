Cafè d'idees - Antoni Cañete: "Podíem haver gestionat millor la restauració"

El president de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Antoni Canete, s'ha lamentat de la gestió de la pandèmia a Catalunya concretament en el sector de la restauració que creu, "s'hauria pogut fer millor". A preguntes sobre la comparació entre el que han fet a Madrid i a Catalunya, el president de PIMEC no ha volgut posicionar-se d'una manera categòrica, però sí que ha dit que a Catalunya es podia haver fet que la seguretat sanitària i l'activitat econòmica "tinguessin un altre tipus d'impacte".

"Tots ens hem de concentrat en la fàbrica de bateries"

Amb relació a la instal·lació d'una fàbrica de bateries per a l'automoció a la qual pugnen diferents territoris, Cañete ha alertat de no perdre "un dels trens més important del segle XXI que és l'energia". Antoni Cañete ha dit que seria una llàstima que la fàbrica de bateries no s'instal·lés a Catalunya perquè és on hi ha les millors condicions de tot l'estat: "Tenim la indústria de l'automòbil més importat d'Espanya, les empreses auxiliars, la formació, no només els terrenys on ubicar-la".