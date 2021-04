Soledad, estrés, ansiedad, depresión. Problemas que ya existían antes de la Covid-19, pero que ahora se están viendo enormemente amplificados. La pandemia es un gran experimento natural que está poniendo a prueba nuestra sociedad a todos los niveles, incluida la salud mental.

Profundizamos en el impacto de la pandemia en nuestro cerebro el pasado lunes en el capítulo “Confinamiento: un gran experimento natural” de El Cazador de Cerebros. Desde que empezó el primer gran Confinamiento en marzo de 2020, muchos científicos de las disciplinas más diversas se lanzaron a estudiar los efectos psicológicos y sociales de esta situación sin precedentes.

Durante el Confinamiento hubo una auténtica explosión de las relaciones sociales online, y las videollamadas entraron prepotentemente en nuestro día a día. Pero, ¿pueden los encuentros virtuales sustituir las relaciones en carne y hueso? Según nos dice Raquel Marín “aspectos como la empatía y la capacidad de sincronizarse para cumplir juntos una tarea no se desarrollan de la misma manera a través de una pantalla. Además el cerebro necesita estímulos físicos, de tacto y olfato . Esto es muy importante a cualquier edad pero aún más para los jóvenes, otro grupo de edad que se ha visto muy afectado por la pandemia en su salud mental.”

Medir el bienestar, la clave para el cambio

Muchos científicos están convencidos de que el problema de la salud mental durante la pandemia no se está teniendo suficientemente en cuenta en el debate público. Entre ellos el físico Alejandro Cencerrado, que nos explica la razón de esta falta de atención: “el bienestar psicológico es más difícil de medir que otros indicadores como, por ejemplo, el producto interior bruto o la productividad. Lo que no se mide no entra en el debate público. Por lo tanto hay que empezar a medir adecuadamente la salud mental, porque de esta forma con intervenciones muy sencillas se podría mejorar mucho.” Cencerrado trabaja en el Happiness Research Institute de Dinamarca en busca de métodos para medir la felicidad, y durante el Confinamiento recogió datos muy valiosos sobre la caída de los niveles de bienestar emocional en varios países. Según los resultados, en España durante el Confinamiento la felicidad media de la población descendió del 11%.

““Esto nos lleva a plantearnos el rol de los medios y su manera de informar durante la pandemia. ¿Es realmente necesario que los medios hagan preocupar tanto a la gente para que respete más las normas sanitarias? Lo que vemos con nuestros datos es que no.”“

Otro dato interesante que salió de las encuestas del Happiness Research Institute es que, por cada nueva persona infectada de Covid, 7.200 personas decían sentirse mucho más ansiosas que antes. Esto puede no parecer tan sorprendente dada la situación, pero lo que vieron los científicos es que a más ansiedad no corresponde un mayor respeto de las normas anti-Covid. “Esto nos lleva a plantearnos el rol de los medios y su manera de informar durante la pandemia. ¿Es realmente necesario que los medios hagan preocupar tanto a la gente para que respete más las normas sanitarias? Lo que vemos con nuestros datos es que no.” afirma Cencerrado.

Lo que es cierto es que los problemas de salud mental durante esta crisis están siendo una verdadera pandemia paralela que no hay que subestimar. En cuanto acabe la Covid-19, ¿se irá también esta ola de ansiedad, soledad y depresión? O, al contrario, ¿dejará huellas que están todavía por ver tanto a nivel individual como social?