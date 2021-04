Miguel Bosé sigue generando titulares. Después de la polémica entrevista donde hablaba de la muerte de su madre, el negacionismo y las drogas, ahora habla para un gran amigo suyo, el franciscano Carlos Fuentes. En la entrevista el artista se deshacía en lágrimas mientras decía: “Soy libre porque soy atacado, porque soy envidiado…porque soy acusado. y la libertad es una cosa que se sustenta en la coherencia, en los principios y los valores de uno mismo y soy libre porque creo”.

Más sereno, más tranquilo, más a corazón abierto, así hemos visto a Miguel Bosé hablar con Carlos Fuentes. Este último ha entrado en directo en ‘La Hora de la 1’ y ha confesado que cuando Miguel empezó a llorar “era el Miguel que él conocía”: “Entendí que se emocionaba porque hablaba de su trabajado, de que por fin va a poder volver”, añade. Con esta charla distendida entre amigos, el franciscano pretendía mostrar al Miguel que todos admiramos y conocemos y ha hecho un llamamiento: “Basta ya de linchar a la gente”.

Javier Sardá recuerda cuando Miguel le pedía ayuda para la vacuna del VIH

Con respecto a la postura negacionista del artista, Fuentes cree en el respeto “a todas las ideas de la gente”. Pero, el que no parece estar muy de acuerdo es el periodista Javier Sardá, quién también ha entrado en el matinal y se ha hecho eco del diálogo tras la entrevista de Miguel Bosé. Ha confesado que no todas las opiniones le merecen el mismo respeto: “Cada vez que Miguel me pedía que fuese a uno de los encuentros para encontrar la vacuna contra el sida yo acudía con toda pasión a colaborar y estar con él. Ahora, paradójicamente está contra las vacunas”, añade.

En contexto, el periodista y presentador ha querido matizar que “no todas las opiniones son iguales. O, digamos de otro modo, no todas a mí me merecen el mismo respeto. Es decir, los negacioncitas no tienen una argumentación científica como los médicos, especialistas, virólogos… No se trata de una opinión u otra, se trata de la ciencia”, termina.