Nina Simone: de icono jazz a activista de derechos humanos

Un día como hoy en 2003 el mundo recibía la triste noticia de la muerte de Nina Simone, una mujer única en su fuerza: la de su voz inigualable, que la convirtió en un icono a través de las décadas, y la de su incansable compromiso. La cantante, que comparte aniversario de fallecimiento con Prince, dedicó su vida a luchar por los derechos humanos y utilizó su altavoz para defender la igualdad de la población afroamericana en una de las épocas más hostiles de la historia.

Nina Simone: un indiscutible icono del jazz

Eunice Kathleen Waymon, más conocida por su nombre artístico Nina Simone, nació en Tryon (Estados Unidos) allá por 1933 sin saber que se convertiría en una de las cantantes y pianistas de jazz, blues y soul más importantes de la historia. Se ganó el mote de High Priestess of Soul (Alta Sacerdotisa del soul, en castellano), y fue una de las voces femeninas musicales más importantes de los años 60, caracterizada por la pasión que le ponía, su trémolo y su inconfundible breathiness, es decir, una voz jadeante, sofocada y sin aliento.

Con temas tan conocidos por todos como Sinnerman, My baby just cares for me, Feeling good, Wild is the wind o I put a spell on you, entre muchos otros, Nina Simone componía letras eclécticas que no se sujetaban a ningún paradigma de la época. La pianista cogía temas importantes que estaban sucediendo en ese momento y cantaba su punto de vista con una valoración filosófica de fondo. De espíritu libre y aventurero, Nina Simone afirmó: "Te digo lo que es la libertad para mí: no tener miedo".

01h 00 min Clásicos del Jazz y del Swing - Majestuosa Nina Simone - 27/08/19 - escuchar ahora

Sus canciones llaman a la complicidad y hacen que cualquiera que la escuche tenga enseguida ganas de cantar y acompañar la melodía. Es gracias a la influencia de Duke Ellington en prácticamente todas sus obras combinados con el arte de Nina Simone para emplear silencios musicales intencionadamente para componer algo más que una canción: un estado de ánimo melódico que invita al oyente a relajarse y reflexionar.

Recibió 15 nominaciones a los Premio Grammy y fue reconocida con el Grame Hall Of Fame en 2000. Dos días antes de morir, el 19 de abril de 2003, se le concedió un diploma honorario en el Instituto Curtis, la academia de Filadelfia que rechazó su ingreso cuando tenía tan solo 19 años por ser negra, hecho del que se arrepintieron mucho después. Aunque para la cantante, el talento siempre fue "una carga y no una felicidad", según sus propias palabras.

Nuestros compañeros de Archivo RTVE han rescatado en un día como hoy un vídeo de la cantante en esta casa. En 1988 la actuación de la cantante en el plató de Sábado noche causó sensaciones. Vino para interpretar My baby just cares for me a piano y escucharla es una de las mejores formas de recordar a Nina Simone el día de su fallecimiento.