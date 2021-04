Muchos ponen su vida frente a las cámaras, pero pocos tienen la oportunidad de despedirse con la gracia de la gran Rocío Jurado. La más grande de España escribió su testamento, sin saberlo, en el íntimo plató en el que Jesús Quintero realizaba sus entrevistas históricas en Televisión Española. 'El loco de la colina' era su amigo, su admirador, y tal vez el único periodista a la altura del trabajo: retratar a Rocío Jurado o, mejor, dejar que ella misma se autorretratase. Hablar con ella del amor, de la familia, de fama, de la vida y de la muerte. Y del arte, porque si algo tenía ella era arte: para cantar y para expresarse con la fuerza y la honestidad de una personalidad irrepetible.

Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006. El 10 de enero, tras recuperarse de una operación de su cáncer de páncreas, concedía su última entrevista. En un año que ha vuelto a poner a su familia en el punto de mira, en el que Rocío Carrasco vuelve a recordar públicamente los consejos y la sabiduría de su madre y en el que todo el mundo piensa, todavía, en la Chipionera, recuperamos algunas de las preguntas y algunas de sus respuestas.

Totalmente. Se acaba la vida, se acaban las perspectivas, se acaba el proyecto de futuro, se rompe, no hay futuro, no existe... Tú piensas: "Hasta aquí hemos llegado". Es un momento muy fuerte, porque entonces es cuando te asalta la duda de si has hecho lo correcto. Yo siempre he tenido la preocupación de pensar si he hecho lo correcto. A veces he creído que sí, otras veces creo que he metido la pata. Pero en ese momento es cuando de verdad te miras hacia dentro y dices: "Bueno, he estado aquí hasta ahora. ¿Habrá valido la pena? ¿Habré hecho las cosas como se esperaba? ¿Por qué me pusieron aquí en el mundo? ¿Para hacer lo que he hecho o para hacer alguna otra cosa?" Me ha quedado... siempre quedan muchas cosas por hacer. Eso también lo pienso. Es un momento tremendo cuando ves que no hay 'solución de continuidad', como dicen en las películas.

"La vida es así: alegría y llanto"

P: Rocío, ¿te emocionas ahora por cosas por las que no te emocionabas antes?

R: Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo antes me emocionaba mucho cuando veía a una mujer embarazada, siempre me ha gustado mucho la maternidad. Pero es que ahora ya no me hace falata ni verlo. Pensar que ya yo no voy a poder... y pensar que nunca más ante una cosa que te llega tanto es muy fuerte, muy fuerte. Pero la vida es así: es alegría y llanto.

P: ¿No has perdido la alegría de vivir?

R: No, no, al contrario. Tengo unas ganas de luchar...

P: ¿Sientes que vas a ganar la batalla?

R: Y si no la gano... cuando me vaya no será porque no haya pelea. ¡Hombre, claro! Vamos a estar ahí con el mazo. (...) Mira una cosa que voy a decirte y que creo que es válida o puede ser válida: esa enfermedad juega con el miedo de una persona. "No me quiero enterar", eso dicen muchas personas: "No quiero saberlo". El "no quiero verlo" no puede ser; al contrario, hay que enfrentarse y rebuscar y decir: "Ahí estás tú, ahí te voy a dar". Hay que enfrentarse a ello y, si tú estás preparada y si te enfrentas, lo puedes coger a tiempo, que es lo importante de esta enfermedad.

P: ¿A ti te importa la opinión de los demás?

R: Siempre me ha importado. Eso que dicen de "A mí me da igual lo que digan", eso es mentira. Yo no creo que sea verdad ni para los que lo dicen mucho. Yo no lo he dicho nunca, pero, para los que lo dicen, yo tampoco lo creo.

P: ¿También cuando cantas? ¿No te da igual lo que puedan opinar?

R: No. Quiero gustar. Quiero que lo que yo estoy exponiendo guste.

P: Tú quieres convencer a cada uno.

R: A cada uno. Si fuera posible, persona por persona. Como vea una carita así... un poquito disgustada, una persona a la que vea que no le he llegado... ahí es donde empieza mi lucha, ahí empieza otro concierto. Hasta que no lo vea entragado, no paro.