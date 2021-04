Cafè d'idees

Quique Bassat, epidemiòleg i investigador de l'ISGlobal, ha assegurat que "té més risc posar una segona dosi d'una altra vacuna que fer les dues amb AstraZeneca". Ha defensat l'eficàcia d'aquesta vacuna, equiparable a la de Janssen, i ha recordat que no hi ha dades sobre les conseqüències de barrejar vacunes diferents.

L'epidemiòleg ha coincidit amb el criteri de Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, sobre endarrerir la segona dosi i apostar per fer una vacunació massiva de primeres dosis. Els estudis han demostrat que amb una sola dosi ja hi ha una protecció elevada contra el virus , i de cara a aconseguir la immunitat col·lectiva és una estratègia eficaç.

Vacunar els nens?

"Si volem arribar a una immunitat global, els nens s'han de vacunar", ha sentenciat Quique Bassat. Una quarta part de la poblacio mundial té menys de 18 anys i es poden infectar i contagiar el virus. Ha recordat que malgrat no desenvolupen una malatia greu per covid, sense vacunar-los no es podrà interrompre la transmissió, fita clau per acabar amb la pandèmia.