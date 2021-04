David Bustamente: "Es bonito mirar atrás y ver todo lo logrado"

David Bustamente celebra las dos décadas de trayectoria con el disco Veinte años y un destino. No dudó en elegir “Dos hombres y un destino” como single de adelanto de este álbum: “Tenía que ser esa. Tengo muchas canciones gracias a Dios a lo largo de estos años, pero si hay una que la gente me para por la calle, y me dice ‘no sabes las veces que he cantado tu canción en el karaoke’, es esta sin ninguna duda. Le tengo mucho cariño”, ha explicado en Tarde lo que tarde.

En el nuevo videoclip de esta canción hace un guiño al original que realizó con Alex Casademunt, recientemente fallecido, con un ring de boxeo. Una pérdida que “ha sido muy dura” para él, ya que tenía muchos planes como que fuera a conocer su nueva casa o “hacer cosas en directo. Nos quedan muchas horas por vivir”. Había hablado con él quince días antes. “Nos hemos quedado cojos, ya no somos los que éramos. Era una persona arrolladora, que hasta el último de sus días vivió a fondo”

La grabación de este álbum ha sido “súper especial” para Bustamente. “Ha sido diferente a cualquier grabación de los discos. Cuando grabas nuevas canciones siempre hay ilusión, pero aquí ha sido un viaje en el tiempo. Ha sido súper emocionante. Me venían hasta los aromas de los estudios donde grabamos de madera con Miguel Gallardo, Emilio Stephan o con Quique Santander en Miami. Había canciones que me emocionaban y de algún modo que me temía que parar un poco porque uno va recordando todo lo que ha conseguido, todo lo que ha hecho y aunque siga sintiéndome un niño, ya hemos cumplido unos años, es bonito mirar atrás y ver todo lo logrado”.

“Hay canciones que no se dejan meter mano y es muy fácil estropearlas”, ha explicado sobre algunos temas que no están en el álbum. “No hay nadie que quiera más mis canciones que yo mismo. Hay canciones que asumen más los cambios. Había que hacerles un traje para cumplir estos 20 años. Algunas lo aceptan y otras dicen ‘déjame como estaba’ y hay que respetarlas”.

La diversión de las versiones “El disco es el disco, pero no van a saber que version voy a mostrar”. Ambas versiones de las canciones ha contado que “le divierten”. Este trabajo de acercarse de nuevo a los temas lo ha hecho junto al productor cántabro, como él, Jacobo Calderón. “Tiene que ser una sorpresa y habrá algunos conciertos que lo hagamos de una manera y en otro de otra”. Ha añadido que “no sabe cómo lo va a mostrar, con todo el cariño y tengo muchas ganas de subirme al escenario”.

Un álbum lleno de olores. En Tarde lo que tarde ha explicado que se escucha “nostalgia, orgullo y verdad”. Sobre la canción “Me salvas” que canta junto a Pablo López ha contado que huele a “hermandad, a las brasas de un buen en espeto en Fuengirola”. Sobre la colaboración con Pastora Soler en “Además de ti” ha señalado que huele a “arte, a una de las mejores voces que he escuchado, a Andalucía. La verdad que tiene un talento increíble”. En cuanto a la participación de Antonio Orozco en el tema “Miento”: “Este olería a un flamenco con Mediterráneo. Otro hermano. Es que me he rodeado de gente que no solo comparto profesión, que son importantes en mi día a día. Son amigos. Son familia”