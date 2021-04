Bueno, ¿me permite? No, no.

-Sí, por Dios, por Dios. Pero por favor.

-¿Qué lleva que pesa tanto?

Pues no lo sé, porque no tengo ni idea de hacer maletas.

-No es posible. ¿Eh?

-Eva Sagués.

No, es que no se lo va creer usted.

Estoy leyendo su libro. Estoy en el último capítulo.

No es una coincidencia.

Bueno, cojo una media de 100 aviones al año.

Lo raro es que no hayamos coincidido antes.

-Sí. Muy amable.

-No, no de amable nada, me lo tiene que dedicar.

Bueno, a mi madre también, no se lo creerá cuando se lo cuente.

¿Que viene a la presentación de un nuevo libro?

No, no.

Bueno, en realidad, algo bastante más difícil,...

...pasar un mes con mis nietos.

-No me lo creo, si usted es jovencísima.

Doce. -¡Doce! ¡Uh!

Sí. Es el regalo que les hago cada año a mis hijos.

El primero de julio cojo a toda la tropa y me los llevo...

...para la masía.

-Qué barbaridad. Pues yo llevo a mis sobrinos al fútbol.

Que lo odio entre otras cosas.

Soltero.

-De los que aún viven con su madre, sí.

Eh, sí, me lo firma.

Aquí. Su nombre.

-Joaquina.

Joaquina mi madre. Yo Joaquín.

Joaquín. -Sí.

Para Joaquina y Joaquín.

-Con cariño, Eva Sagués.

Con cariño, Eva...

-Sí, muy bien.

¿Esto? -Es mi tarjeta.

Es una... Es una invitación a cenar.

¿Con su madre? -No, conmigo.

Cocino como los ángeles, se lo advierto.

Bueno, pues...

Muy amable, muy amable. Gracias.

-Una cosa más. Sé que estoy abusando de su paciencia.

¿Le importaría una foto?

Es que no llevo nunca... -No, no, yo tengo móvil. Aquí.

Eh, ¿le importa?

Bueno. -Así.

A ver. Sonría.

Narra: "Ha comenzado el verano, y si miro hacia adelante a penas le veo..

...el final a este mes de niños con toda la organización que supone.

Sé que todo funcionará. En qué cama dormirá cada uno.

El cajón donde dejará la ropa. El lugar bajo las moreras...

...donde comerán. El botiquín de urgencias, el campo de fútbol.

Todo está previsto y a punto gracias a Abdel.

Que durante todo el año cuida del mantenimiento de la casa,...

...del jardín y de los campos.

¿Y los perros? ¡Lunes! Bonito, ¿qué tal?

-Señora, sigue sordo. ¿Eh?

-Sigue sordo. Ah, yo también.

Pero nos gustan que nos hablen. ¿A que sí? Lunes, qué guapo.

-Buen año para melones y tomates.

Bueno, no te preocupes, los niños se lo comerán todo.

¿Fuisteis al hiper? -Ayer.

Todo descargado. Cajas de leche, mermeladas, chocolates...

...y papel de culo.

Toneladas de papel de culo.

¿Por qué los niños gastan tanto papel de culo?

-Porque son ricos.

¡Eva!

Carmen, la maravillosa Carmen.

Capaz de llevar ella sola la organización de un ejército.

Y sin ella no sé qué sería de mí en este mes de julio.

Bien.

Sólo me quedan las persianas del piso de arriba y los baños.

Este año hay mucho polvo.

Como no ha llovido lo que tenía que llover.

Bueno, ¿cuántos vamos a ser?

Pues los mismos del año pasado y Miguel que ya ha cumplido 5 años.

¿?El que el año pasado estuvo dos días?

Que había que cortarle la carne con las tijeras.

Porque es hijo único y está muy mimado.

Pero aquí se le pasa.

Que Dios nos dé mucha paciencia. ¿Te has vuelto creyente?

No, sabes que no. Pero Dios también va a casa de los no creyentes.

Ah, testigo de Jehová. No.

¿Y tu hija?

Ahí está, aprendiendo a ir en moto. Pero no se la pienso comprar.

Pero bueno, ¡qué guapa está!

Qué guapos los dos.

Sí. A ella la trae loca.

Bueno, por lo que se ve a simple vista a mí también.

¡Espera, espera! ¡Oh, no!

Campana.

Mi nieto pequeño se llama Miguel.

Va a cumplir 6 años y siempre tiene hambre.

Es un misterio saber dónde pone la comida que traga.

-¿No habrás cogido las llaves del coche?

¿No las habrás tirado a la calle?

¿Y si ahora cojo yo el Kaka y lo tiro?

-Íbamos a salir a las 11, son y media.

-Ha tirado las llaves al balcón de la vecina.

-Pues los vecinos están de vacaciones.

Vas a ir a casa de la abuela...

¡Aunque sea a pie! -¡No!

-Sabes que irás.

Sabes que has hecho algo que está muy mal, ¿lo sabes sí o no?

¡Aaaaah!

Tengo una nieta de color rosa chicle. Se llama Julia.

Y nació sabiendo qué quería y qué no estaba dispuesta a soportar.

-¿No? ¿Quieres que volvamos al coche?

Tampoco.

¿Móvil?

Mira, ¿quieres oír la canción del móvil?

Música del móvil. ¡Espera, espera! Venga.

Venga.

Venga, ya está. Muy bien.

Marcado móvil.

Hoy Aurora cumple 14 años.

Es adicta al móvil y a la ropa de marca.

Tiene tanta prisa en crecer que de cada 3 palabras le entiendo 2.

-Es que quería pedirte una cosa.

¿Hoy es mi cumpleaños no? Sí.

-Y me prepararéis un fiesta como siempre.

Es que lo estaba pensando y... No quiero celebrar mi cumpleaños.

¿Y eso? -No estoy de humor.

¿Ni la tarta?

-¿Para ti es importante? No, no, por mí no, por tus primos.

-No se van a enterar.

Vale, vale, vale. Es tu cumpleaños, tú decides.

¿Tienes algún problema?

-Pues sí, que no quiero fiesta.

¡Pero qué haces! ¡Me podías haber sacado un ojo!

Es imposible vivir con estos inútiles.

-¿A dónde vas?

Nena, y si... (SE CORTA LA LLAMADA)

Adiós.

Quítale felicidades. -¿Le pongo cumpleaños feliz?

No, la niña no quiere cumpleaños.

-Pues aunque no quiera los va a cumplir.

Ay. -Un amigo mío me ha regalado...

...ciruelas. ¡20 kilos de ciruelas!

-Mañana traigo melacatones. ¡50 kilos de melacatones!

Oye, ¿no pretenderéis tú y tu amigo que me coma 70 kilos...

...entre ciruelas y melacatones?

-Es para hacer mermelada.

La intendencia en esta casa es un movimiento espectacular.

Afortunadamente cuento con Mercedes.

Que cada mes de julio viene a hacernos la comida...

...y deja la cena preparada.

-...tan deportista.

Mira, a estas horas ya están en la playa de Pals.

-¿Playa nudista? A mí no gusta playa nudista.

Oh. Mi familia no se ha puesto...

...un bañador en su vida. Claro.

-Y no hagas trampas.

Hasta que no haga que tu madre no diga ya.

-Preparados, listos...

Eh, eh, que todavía no he dicho ya.

¡Ya!

El mayor es Kioy. Apasionado, valiente, romántico.

Un chico que ha nacido para ser el primero en todo.

-Qué asco, pero qué asco. -Tampoco es para tanto.

Y tú desde luego, hijo. -Que yo no he hecho nada.

Feli es inteligente.

Y nada le gusta más que pelearse con todos.

Porque es lo que se dice muy suya.

Ladrido.

-¿Qué pasa? -¿Que qué pasa?

Feli, ¿qué es esto?

-Es Juanes, mamá. ¿Qué va a ser?

-¿Y tú ropa? ¿Y tus cosas?

-Me dijiste una bolsa.

Papá, prefiero ir desnuda que dejar a Juanes en casa.

-Yo al hámster lo dejo aquí.

-Pero, Laia, ¿cómo vas a dejar el hámster aquí?

-Pues que haga autoestop.

-Cariño, ¿no es un poco pequeño para hacer autoestop?

-Buenos días. Buenos días.

Cariño.

-Mira. ¡Huy, qué guapa!

Van llegando los niños. De 2 en 2 ó de 3 en 3.

Unos besos y se van corriendo al campo, que conocen...

...como la palma de la mano.

Los oigo gritar y jugar, como si llevaran aquí toda la vida.

A partir de ahora no hay tiempo para pararse a pensar.

Somos tantos que a penas terminamos una cosa ya hay que empezar otra.

En mi optimismo me digo que encontraré el momento de abrir...

...el ordenador y trabajar. Pero no habrá momentos libres.

Y aunque los hubiera, no queda un lugar libre para fabular.

Hola. ¿Cómo es? -Se llama Juanes.

¡Huy, me encanta! -Hola.

¡Qué guapo y qué pelo!

Estás más gorda tú. Tienes más guasa...

-Hola, Eva, ¡tú, guapa, como siempre!

-Eh, abuela. ¿Qué tal?

-Bien. ¿Cómo estás?

-Te vas a matar con eso.

-Ten, anda. -¡Ah!

¿Qué, criados, eh? ¿Te puedo felicitar?

¿Te puedo dar mi regalo? -¿Un regalo?

Ah, espera. No hay fiesta, no hay regalo.

Este año los mayores tenéis casa aparte. Idea de Abdel.

Te lo digo para que le hagas algún comentario. Le gustará.

-¡Eh, primo!

-Que ya no me dan miedo las arañas. -¡Me pillo primero sitio!

¿Le pasa algo? -¿A una madre le vas a preguntar?

Tiene 14 años, no me cuenta nada.

¿Yo a su edad te contaba cosa? ¿Tú? Tú, todo.

Una vez me dijiste que estabas embarazada...

...porque un chico te besó con lengua.

-Y tú me dijiste que los espermatozoides no subían tanto.

-¡Eh, me pido esta!

-De eso nada, a suertes. -A mí me da lo mismo.

-¿Sí? p'a mí. -Me estás chafando la ropa.

-Me da igual. -Quiere pelea.

-Pelea, pelea. -Paso.

-Estás muy rarita. -Es que tiene novio.

Teléfono móvil. -No tengo novio, imbécil.

¡Hola! Espera un momento. -El novio.

-Oye, no se puede tener móvil. ¿Lo sabe la abuela?

-Es que no puedo hablar. ¿Ya estáis en Begur?

Y a qué hora va a ser.

Aún no se lo he dicho a mi abuela.

No, problema ninguna, pero si...

-¡Oye, abre, que me estoy meando!

-¿En la playa? Genial.

-¡Que me meo! ¡Joder, va!

-¡Mea!

Nada, mi primo que es un pesado. ¡Que mees!

¿Y cuántos vamos a ser?

¿15? Ah, estupendo. ¿Y hasta qué hora va a ser?

-¡Que viene la abuela, eh! -Un mensaje.

-Más tonta no puedes ser. Es broma, hombre.

-¿Tú, qué, tienes 5 años?

-Eh, Teresa, qué tal. -Qué tal.

-Bien. -¿Sí? Joder, cómo has crecido.

¿Qué edad tienes ahora? -15.

-¿15? -¿Y tú?

-19. Estoy aprendiendo a ir en moto.

-¡Ah, ah! -¿Estás bien?

-¡Sí! -Bueno, pues nada, hasta luego.

-¡Ah!

(NARRA) ¿Ese afán de poner la casa en movimiento...

...no será una nostalgia que se esconde aún en mi corazón...

...escapada de los años en que mi vida era con niños...

...que crecían, iban a la escuela, se hacían mayores?

Un día y otro día, un mes y un año y otro año...

¿No será que no me bastaron para consolarme...

...del lento aprendizaje de la vida?

El aprendizaje de la soledad. ¿Todo bien?

-No me quiero sentar a su lado.

Nada de "yo no me quiero sentar a su lado; al lado del otro", no.

Ya estoy escarmentada. Donde estáis sentados ahora será siempre.

¿Entendido? ¿Vale? Sí.

Claro que sí. ¿Estamos todos? -Falta uno.

Miguel. Estará a punto de llegar. No te preocupes.

-Baja a la una, baja a las dos.

Baja a las dos y media...

-Usted se queda y luego nos vamos.

-No. He visto un restaurante viniendo para aquí.

Luego yo le llamo y le paso a recoger.

-Ahí se come fatal. -Tres menos cuarto,...

...tres menos diez... -¡Qué carácter tiene el niño!

-¡Y tres! Vámonos. -Pero, Joel...

-Que te he dicho que nos vamos. Yo tengo hambre.

-De verdad, si tenía muy buena pinta el restaurante.

-¡Qué bien huele!

-Joel, se va a quedar