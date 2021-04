Cafè d'idees - Jéssica Albiach: "ERC no s'ha de deixar humiliar per Junts"

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha retret a Esquerra Republicana de Catalunya cedir amb tot, en la negociació amb Junts per Catalunya per a formar govern. Albiach ha afirmat que "Junts és una olla de grills" i és una força política que genera inestabilitat i ha qualificat de "trist" que s'usi l'Ajuntament de Tarragona: "La humiliació de Junts cap a Esquerra va calant perquè ni ERC ha paït que ha guanyat dins del bloc independentista ni Junts que ha perdut".

"No hi ha reunions formals ni amb ERC ni amb PSC de fa tres setmanes"

La líder d'En Comú Podem al Parlament ha dit que hi ha una alternativa progressista que requereix valentia per part d'ERC i també del PSC: "Cal un govern fort, sòlid, Esquerra hauria d'estar buscant altres suports". Albiach ha afegit que els canals de negociació són sempre oberts, però no hi ha reunions de fa tres setmanes: "La fórmula progressista arribarà perquè Junts ja no sap què vol".