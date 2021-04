Cafè d'idees - Laura Borràs, sobre Cuevillas: "Hi ha debats que no estan oberts"

Laura Borràs, Presidenta del Parlament de Catalunya, ha afirmat que el cessament de Jaume Alonso-Cuevillas com a membre de la Mesa va ser pactat amb ell per evitar "turbulències" dins la institució. Ha recordat que dins JxCat "hi ha debats que no estan oberts", en referència a les declaracions de Cuevillas on qüestionava que el Parlament fes el tràmit de resolucions declaratives que comportessin inhabilitacions gratuïtes.

La vigència del lawfare La Presidenta del Parlament ha defensat la seva innocència davant les acusacions de pressumpta corrupció i ha negat que vulgui reformar el reglament del Parlament al seu favor. Ha recordat que aquesta reforma només pot venir de la mà dels partits, i ha acusat l'Estat d'aplicar el lawfare (incriminar judicialment els rivals polítics) contra ella.



��️ "El 'law fair' és una pràctica vigent a l'Estat"



El Consell per la República, reducte de l'1 d'octubre Laura Borràs s'ha mostrat convençuda que el paper del Consell per la República no serà el principal escull de la negociació amb ERC per assolir un pacte de legislatura. Ha definit el Consell com "una entitat privada" que té com objectiu la materialització de l´últim reducte de l'1 d'octubre, i ha valorat que no estigui subjecte a les "urpes" de l'Estat espanyol.



☕️ @LauraBorras insisteix en que el @ConsellxRep és una entitat privada i "no pot ser un escull" | @JuntsXCat



