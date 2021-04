Mireia Vehí: "No m'imagino a Junts provocant unes noves eleccions"

La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, s'ha mostrat convençuda que Junts per Catalunya s'acabarà sumant a l'acord entre ERC i la CUP i no provocarà unes noves eleccions. Vehí ha dit que Junts ha d’assumir el resultat de les eleccions si bé "està trigant massa". La diputada de la CUP ha assegurat que, en qualsevol cas, la seva formació no serà un problema i, arribat el cas, facilitaran un govern en solitari d'ERC.

“��️ "La @cupnacional no serà un problema perquè hi hagi un govern d'Esquerra en solitari"



☕️ Mireia Vehí recorda que han dit que facilitaran un Govern d'esquerres i independentista | @Mireia_veca



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/QHhSJhlwye“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 8, 2021

"No hi ha les condicions perquè la CUP es plantegi entrar a Govern" Amb relació a la possibilitat d'entrar al nou executiu de la Generalitat, Mireia Vehí ha dit que l'acord amb ERC no és prou profund, si bé no seran un escull ni per la Mesa ni per la investidura: "No hi ha les condicions perquè entrem al govern". “��️ "No hi ha les condicions perquè la CUP es plantegi entrar a Govern. L'acord amb ERC no és prou profund"



☕️ @Mireia_veca diu que la @cupnacional no formarà part d'un govern "que doni aire a una taula de diàleg que està esgotada"



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga pic.twitter.com/AdcK4XBf6p“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 8, 2021

"El Consell de la República és partidista" La diputada de la CUP ha reconegut que un dels esculls de la negociació és el paper del Consell de la República i ha recordat que per la CUP, el Consell, és un espai més de partit que de país. “��️ "El Consell per la República és un espai més de partit que de país"



☕️ Mireia Vehí diu que encara no hi ha hagut passos per una modificació en la governança | @cupnacional @Mireia_veca



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/vZT61uSiYq“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 8, 2021

"Donarem suport a Aurora Madaula" Amb relació a la substitució Jaume Alonso Cuevillas, Vehí ha recordat que hi havia un acord que Cuevillas no va respectar i ha demanat definir clarament "per què val la pena assumir la repressió de l'Estat i per què no". La diputada de la CUP ha dit que votaran a favor d'Aurora Madaula, perquè formi part de la Mesa del Parlament i ha demanat un compromís perquè no hi hagi més "interferències". “☕️ Mireia Vehí veu "lògic" que s'hagi apartat Cuevillas de la Mesa "si no vol assumir l'acord col·lectiu", i confirma que donaran suport a la proposta d'Aurora Madaula | @cupnacional @Mireia_veca



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/5mRBvu8id0“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 8, 2021