Cafè d'idees - Cunillera: "És curiós que Ayuso negociï una vacuna amb el comunisme"

La delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha retret a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hagi negociat de manera unilateral l'adquisició de la vacuna russa Sputnik: "Resulta que demana molta llibertat i on està la solidaritat, on està aquella Espanya que ella diu defensar tant", s'ha preguntat. Cunillera troba "curiós" que una presidenta del PP, "que està intentant integrar VOX, estigui negociant amb el comunisme".

“��️ "On ha quedat allò de 'comunismo o libertad'?" ☕️ Teresa Cunillera, delegada del Govern a Catalunya, critica @IdiazAyuso per negociar "amb el comunisme" per la vacuna Sputnik | @tcunillera @DeleGobCataluna ▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/c2iQbTaMaV “

"No hi haurà un altre 1 d'octubre"

Teresa Cunillera ha assegurat que el futur govern català no es plantejarà un nou '1 d'octubre' perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez "no serà tan maldestre com Rajoy". Cunillera destaca que la diferència entre el govern de Mariano Rajoy i el de Pedro Sánchez és que l'actual president socialista aposta pel diàleg.