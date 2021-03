L'ex president de la Generalitat Quim Torra s'ha mostrat sorprès pel preacord entre la CUP i ERC on s'aposta per mantenir la taula de negociació amb l'Estat durant dos anys. Ha reflexionat sobre el canvi d'estratègia dels cupaires i ha plantejat si potser "s'han d'empassar el gripau de la taula" per condicionar la gestió del país i ser útils a la seva estratègia. Igualment, ha celebrat la seva possible entrada al Govern de la Generalitat.

“☕️ @QuimTorraiPla diu que no entén el pacte de la CUP amb ERC, que dona dos anys de coll a la taula de diàleg.



��️ "M'estranya que la CUP ho hagi acceptat. La CUP està en un canvi d'estratègia i potser s'ha d'empassar el gripau".@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/uNjFNukaTI“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 24, 2021

L'engany de la taula de diàleg Quim Torra ha tornat a descriure la taula de diàleg amb l'Estat com un engany, i ha recordat que ja han negociat anteriorment. Ha destacat que el missatge de Sánchez va ser que no negociaran res sobre el dret a l'autodeterminació ni l'amnistia. “☕️ Per @QuimTorraiPla la taula de diàleg és un engany



��️ "L'estat espanyol no negociarà mai el dret a l'autodeterminació ni l'amnistia".

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/wjnO1ljYwB“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 24, 2021

El paper del Puigdemont a la nova legislatura L'ex president de la Generalitat ha reivindicat el futur paper de l'expresident Puigdemont i del Consell per la República en el procés, que és ara per ara un dels obstacles en la negociació entre ERC i JxCat. Ha afirmat que els exiliats i els presos marquen la posició de l'independentisme davant el món, i que se li ha de reconèixer des de Catalunya.

Pere Aragonès, llums i ombres Quim Torra s'ha mostrat convençut que Pere Aragonès pot ser un "molt bon president de la Generalitat". També ha assegurat que durant la gestió de la pandèmia va trobar a faltar més suport i que en algunes reunions no li feia costat. Ha defensat que explicar aquestes situacions ha de servir per no repetir els errors i aprendre la lliçó. “☕️ @QuimTorraiPla considera que Pere Aragonès pot ser un molt bon president, però reconeix que en moltes ocasions va trobar a faltar el suport del líder d'Esquerra

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/qjmnO2t8mv“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 24, 2021