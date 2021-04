Cafè d'idees - Oriol Mitjà: "Aragonès no és el més adient per presidir un govern"

Oriol Mitjà, especialista en malalties infeccioses i salut global, ha afirmat que Pere Aragonès "no és la persona més adient" per presidir un govern. El científic l'ha descrit com algú que no té empatia ni capacitat per cohesionar un grup ampli de persones.

"Pere Aragonès no és la persona més adient per presidir un govern".



☕️ @oriolmitja carrega contra el candidat a la presidència de la Generalitat.



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/c5BJ2Lge8w“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 14, 2021

Argimon, millor conseller que Vergès L'especialista en malaties infeccioses s'ha mostrat convençut que Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, seria millor conseller de Salut que Alba Vergès. Ha recordat que és un professional que té el coneixement, reconeixement del sector i experiència en la gestió dels recursos sanitaris. També ha confirmat que no acceptaria ser conseller perquè la seva prioritat és la ciència. "Argimon seria molt millor conseller que Vergés".



☕ @oriolmitja parla del possible relleu a la conselleria de Salut i s'autodescarta com a nou conseller.



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/cz5cRGYRct“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 14, 2021

Noves restriccions durant les properes setmanes Oriol Mitjà s'ha mostrat convençut que en les properes setmanes s'aplicaran noves restriccions per aplanar la corba de la quarta onada. Ha descrit els tres eixos per aturar una onada: tests, restriccions i vacunes, i de moment les vacunes van molt lentament i els tests no s'estan aplicant de manera universal. "No tenim altra eina. El coronavirus s'atura amb tests, restringint moviments o vacunes".



��️ "No tenim altra eina. El coronavirus s'atura amb tests, restringint moviments o vacunes".



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/sq2vULnHrj“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 14, 2021

Defensa la vacunació amb Janssen i AstraZeneca L'especialista en salut global ha afirmat que cal seguir vacunant la poblacio amb AstraZeneca i Janssen. Ha recordat que totes les vacunes i medicaments tenen efectes adversos, i que l'aturada de la vacunació és per detectar els possibles riscos i trobar una solució als trombos que es generen.



Ens explica en un minut la possible raó dels casos de #trombosi detectats en algunes vacunes. ��



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Q8hkIBiKRv“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 14, 2021