Cafè d'idees

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada, ha dit que estem iniciant ja la quarta onada de la pandèmia i encara hi ha malalts a les Unitats de Cures Intensives dels hospitals, que van ingressar a la tercera onada. Horcajada ha demanat les restriccions necessàries per evitar el contacte social: "Aquest és un virus social i cal augmentar les restriccions perquè amb la vacuna no arribem".

"Amb la vacuna no hi ha morts, no hi ha ingresos a les UCIS"

Juan Pablo Horcajada ha dit que les vacunes funcionen "impressionantment bé" i ha lamentat que només s'hagi vacunat un 6% de la població, que ha qualificat de "ridícul". El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar ha explicat que les persones que reben la vacuna, fins i tot amb una sola dosi, ja no moren de Covid19 i que no ingressen a les ucis i poden passar la malaltia a casa com en un refredat normal.