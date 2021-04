Ernest Maragall: "El cas Cuevillas mostra el problema de coherència de Junts"

El regidor a Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra, Ernest Maragall, ha titllat a Junts per Catalunya de conglomerat: "Han hagut de canviar-se de roba, de vestit de nom, de seu. Ara és més una conglomeració que una convergència". Maragall ha posat d'exemple la polèmica per les declaracions de Jaume Alonso Cuevillas que l'han obligat a posar el càrrec a disposició de Laura Borràs.

"Esquerra és molt més que un partit independentista" Ernest Margall ha defensat el paper d'Esquerra com a eix central de la política catalana amb una clara vocació de governar "el conjunt del país". Maragall ha recordat el que va passar a Barcelona, quan es va impedir que governés la ciutat: "Hi ha una suma de diversos establishments i històries passades que es resisteixen a acceptar que Esquerra ha guanyat i que ha d'assumir aquest rol vertebrador". “☕️ @ernestmaragall creu que hi ha "una suma de diversos establishments i històries passades" que es resisteixen a què ERC vertebri la política catalana | @Esquerra_ERC @ERCbcn



"Governar en minoria ni m'espanta ni em sembla cap barbaritat" Amb relació a la configuració del nou govern ha dit que ara estem en un joc tàctic, que li recorda les negociacions dels governs tripartits: "Em recorden el pitjor de les negociacions dels governs progressistes". Maragall ha dit que el concepte de governar en minoria no l'espanta, però és més complex. El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona també ha dit que el govern natural seria amb Junts, Comuns ERC i la Cup. “��️ "Governar en minoria ni m'espanta ni em sembla cap barbaritat".



☕️ @ernestmaragall no posa pega a governar en minoria, però defensa la via àmplia com el Govern "natural"| @Esquerra_ERC @ERCbcn



"Puigdemont va quedar tercer" Ernest Maragall ha qualificat el Consell per la República com un instrument que ha d'ajudar en el conflicte amb l'Estat: "Acabem d’escoltar a Pere Aragonès dient que el Consell per la república és un instrument que existeix perquè hi ha hagut repressió". Amb relació al paper que li correspon a Carles Puigdemont ha dit que s'acaba de presentar a unes eleccions i "han quedat tercers". “��️ "Puigdemont s'acaba de presentar a unes eleccions. Han quedat tercers, simplement".



☕️ @ernestmaragall defensa la legitimitat de @perearagones | @Esquerra_ERC @ERCbcn



