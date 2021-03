Rafa Vilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'Isglobal, ha definit com "discriminatori" el passaport de vacunació que vol impulsar la UE "en tant en quant no hi hagi vacunes per tothom". Ha insistit que un certificat és útil, però no ha de servir per discriminar, perquè no tots els països tenen el mateix accés a les vacunes per la població.

“��️ "El passaport de vacunació és una discriminació, en tant en quant no tinguem vacunes per a tothom".



☕️ Rafa @rvilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'@ISGLOBALorg, diu que el certificat no pot servir per discriminar

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/OGQKC2Z7Ts“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2021

Confiança en la vacuna d'AstraZeneca El director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'Isglobal s'ha mostrat confiat en l'eficàcia i seguretat de la vacuna d'AstraZeneca. "Jo vacunaria els meus fills amb aquesta vacuna sense dubtar-ho", ha declarat. Ha confirmat que els casos de trombosi cerebral són de dos per cada milió de vacunats, i que s'ha aturat la campanya per estudiar-ho. Segons Vilasanjuan, aquest fet ha confirmat la rigorositat dels controls que es fan sobre aquestes vacunes. “☕️ Rafa @rvilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'@ISGLOBALorg, diu que la vacuna d'AstraZeneca no té "uns riscos que no són assumibles"



��️ "Jo vacunaria absolutament tranquil els meus fills amb AstraZeneca"

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/sFMpQH6ImJ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2021

Vacunar el 30% de la població a l'estiu Parlant sobre la taxa de vacunats que hi haurà a l'estiu a Espanya, Rafa Vilasanjuan ha apuntat que estarà al voltant del 30%, i no el 70% com assegurava l'ex ministre de Sanitat, Salvador Illa. Ha explicat que la doble dosi requereix un procés molt complexe i que potser l'arribada de la vacuna Janssen, monodosi, podria accelerar-ne el ritme, però en cap cas doblar les xifres de vacunats. “��️ "A l'estiu estarem més a prop del 30% que del 70% de vacunats".



☕️ Rafa @rvilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'@ISGLOBALorg, creu que la vacuna monodosi de Janssen no suposarà canvis importants en les xifres

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/6R6tVi4LgN“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2021

Campanya mundial de vacunació o tancament de fronteres El director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'Isglobal ha deixat molt clar que la campanya de vacunació ha de ser mundial, i que de no fer-ho, la situació es pot cronificar. Ha afirmat que si no es vacuna una part significativa de la població de cada país s'haurien de tornar a tancar fronteres o existeix el perill que el virus vagi mutant i llavors les vacunes no tindran cap utilitat per les noves variants. “��️ "O anem tots a l'una, o no sortirem d'aquesta".



☕️ Rafa Vilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'@ISGLOBALorg, destaca la importància de vacunar mundialment | @rvilasanjuan

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/TiWJRfjppj“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2021