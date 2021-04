L'Ajuntament de Barcelona ha acordat la transformació urbana de la fàbrica de la Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu, per crear una nova zona que reculli diferents usos veïnals i productius. L'objectiu és promoure activitats i crear habitatges per a donar vida a la zona dels polígons industrials de l'entorn i per a fer que aquest espai sigui ciutat i connecti els barris que l'envolten.

El recinte fabril de la Mercedes-Benz ha estat històricament dedicat a l'activitat industrial, primer a la fabricació de motors d'aviació i més tard a l'assemblatge automobilístic. Se situa a cavall entre els barris de Sant Andreu del Palomar i del Bon Pastor. És un espai de 90.641 m² de superfície que, des que va tancar l'any 2007, ha estat abandonat i aïllat del seu entorn.

Rèplica del model Superilla Barcelona Segons el Govern municipal, el pla pretén actualitzar els usos industrials que tenia a l'economia del segle XXI i generar un nou veïnat en un recinte que fins ara ha estat tancat. Amb la seva renovació total, la nova fàbrica Mercedes-Benz mantindrà i reutilitzarà els edificis existents, però crearà un espai sense vehicles al seu interior que replicarà el model Superilla Barcelona. Es projecten noves zones verdes i els equipaments públics necessaris per donar resposta a les necessitats de la mateixa transformació i l'entorn, que es consensuaran amb el territori. A més, tota l'illa complirà uns estàndards alts de sostenibilitat i resiliència per poder fer front a l'emergència climàtica.

La renovació inclourà 1.450 nous habitatges La nova Mercedes-Benz donarà un gran protagonisme a l'habitatge, que suposarà gairebé el 60% dels usos. Això implica 1.450 habitatges nous en un espai de 117.000 m² de sostre. A més, el 40% de les cases seran en règim de protecció oficial i la resta, lliures. Un dels grans canvis que preveu el pla serà l'obertura de l'espai, ja que s'eliminaran les tanques perimetrals. El recinte serà accessible i estarà ben connectat al transport públic. Es crearan 1.450 habitatges nous en un espai de 117.000 m² de sostre

5.000 llocs de treball Paral·lelament, s'està avançant un acord amb la Fundació Leitat perquè instal·li un centre propi per a liderar la implantació de noves empreses tecnològiques. L'objectiu serà ocupar entre 10.000 i 30.000 m² que podrien suposar entre 1.000 i 3.000 llocs de treball directes qualificats. En total, amb la transformació s'espera generar espai per acollir fins a 5.000 nous llocs de treball.