Lo de hacer conservas caseras suena muy laborioso y muy complicado. De hecho es muy probable que las únicas conservas realmente caseras que hayas tenido entre las manos te las haya dado tu tía del pueblo y siempre las hayas contemplado con cierto misterio: “¿Cómo se hará esto?”. Aunque ella te haya explicado que es muy fácil, no le has hecho caso y no lo has intentado jamás, pero para eso tenemos a Gipsy Chef sacándote de tu vagancia gastronómica con esta receta de confit de pollo. Una receta increíblemente sencilla que se traduce en el glamour hecho conserva.

Aunque cuando escuchamos “confit” nuestra cabeza rellena el siguiente espacio automáticamente con “pato” y nos suena a restaurante caro o cena de Navidad, esta receta de Gipsy Chef deja claro que lo de comer confit no tiene ni por qué doler en la cartera ni reservarse para ocasiones especiales: cambiando el pato por pollo y haciéndolo en casa es un plato asequible y del que podremos disfrutar mucho tiempo ya que, como conserva, podremos guardarlo para cuando se nos antoje.

Bueno, eso si no te lo comes todo el primer día, que ya sabemos que las buenas intenciones duran poco cuando se trata de no acabarse algo que está muy bueno :)

¿Serás capaz de controlarte y guardar un poco para mañana? Alba Giné