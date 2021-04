L’avenç de les vacunacions entre la població i els moviments dins la UE a favor d’un carnet de vacunació per poder viatjar amb seguretat dins les fronteres comunitàries esperona l’esperança del retorn del turisme internacional. El President de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, s’ha mostrat confiat aquest dijous que en el període de 2 o 3 mesos la ciutat pugui recuperar bona part de l’activitat turística.

Torres ha assegurat que segurament a partir de juliol es començarà a recuperar la normalitat i espera que a l’estiu es pugui arribar a un 50 o un 60% de la facturació registrada al 2019.

Interès dels visitants estrangers

Durant la roda de premsa per a presentar la primera missió promocional presencial després de l'inici de la covid, que el consorci realitzarà la setmana pròxima a Rússia, Torres ha volgut llançar un missatge de "optimisme" a les empreses del sector. Ha destacat que, en dos o tres mesos, hi haurà un percentatge significatiu de gent vacunada, hi haurà més vols i, segurament, el carnet de vacunació.

Segons Torres, per Setmana Santa s'ha pogut veure les ganes de viatjar de la gent i com els destins pròxims a Barcelona han registrat altes ocupacions, així com l'interès que tenen els turistes estrangers per venir a la ciutat, després de veure els bons índexs de cerques del turisme internacional. El responsable de Turisme de Barcelona assegura que la ciutat s'ha marcat un horitzó per recuperar l'activitat i de fet, durant la pandèmia s'ha seguit treballant amb l'estudi dels mercats, el màrqueting turístic o a veure com serà el turisme del futur.