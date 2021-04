Aquesta setmana es preveu acabar amb la vacunació de les primeres dosis de les persones de més de 80 anys gràcies a l'arribada de 193.050 vaccins de Pfizer. Salut preveu per tant, una acceleració del pla de vacunació amb l'arribada de 300.000 vaccins de Janssen el 15 d'abril i la vacunació de les persones d'entre 70 i 79 anys la setmana vinent.

L'arribada de 193.050 noves dosis de Pfizer han d'ajudar a enllestir la immunització de la població de més de 80 anys en les setmanes vinents. La remesa forma part de l'1,2 milions de dosis que han arribat a Espanya, i se sumen al lot de 168.000 dosis d'AstraZeneca que es van rebre a finals de setmana, i que serveixen per vacunar persones d'entre 60 i 65 anys. Per ara, s'han vacunat el 64,1% dels majors de 80 anys amb una dosi. A partir del dia 10 d'abril, també es començarà a vacunar a la franja d'entre 70 i 79 anys i a poc a poc s'anirà immunitzant els grups de més risc.

Sanitat es planteja ampliar l'edat per vacunar-se amb AstraZeneca

Una altra novetat és que en les setmanes vinents es podria ampliar l'edat de vacunació d'AstraZeneca. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que cada vegada hi ha més evidències sobre l'efectivitat del vaccí per sobre de l'edat límit, que a Espanya és de 65 anys.



En un principi la vacunació amb AstraZeneca es va limitar als 55 anys i, més tard, es va ampliar fins als 65 després de molt debat sobre la seguretat del vaccí. El març, diversos països, entre els quals Espanya, van aturar la vacunació amb AstraZeneca per estudiar alguns casos de trombosi detectats en persones a qui s'havia administrat aquest vaccí. Finalment, se'n va reprendre la vacunació després que l'Agència Europea de Medicaments (EMA) conclogués que és una vacuna segura.



Actualment Espanya i Polònia són els únics països europeus que mantenen aquesta limitació d'edat. La resta de països no tenen cap topall o el tenen als 75 anys.