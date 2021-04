Catalunya ha superat el milió de primeres dosis posades de la vacuna contra la covid-19 Aquest diumenge s'ha arrbat a les 1.010.874, segons l'últim balanç del Departament de Salut. El total de primeres dosis ha pujat en 14.598 en les darreres 24 hores. Pel que fa a la segona dosi, l'han rebut 443.577 persones, 352 més.

Així, el 13% de la població ha rebut la primera dosi i el 5,8% té la pauta completa . Per col·lectius, han rebut la primera dosi el 77,1% de les persones amb gran dependència; el 64,2% dels majors de 80 anys ; el 82,1% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 78,9% del treballadors de residències; el 63,9% del personal essencial; i el 27,9% de la població general d'entre 60 i 65 anys .

Catalunya ha rebut aquest Dilluns de Pasqua 193.050 noves dosis de la vacuna de Pfizer, que se subministra, principalment, a les persones majors de 80 anys , i que han d'ajudar a enllestir la immunització d'aquesta part de la població. La remesa forma part de l'1,2 milions de dosis que han arribat a Espanya, i se sumen al lot de 168.000 dosis d'AstraZeneca que es van rebre a finals de setmana, i que serveixen per vacunar persones d'entre 60 i 65 anys. Per ara, s'han vacunat el 64,1% dels majors de 80 anys amb una dosi. A partir del dia 10, es començarà amb la franja d'entre 70 i 79 anys .

La pressió als hospitals no afluixa

Per segon dia consecutiu creix la pressió als hospitals. Si ahir el balanç de nous ingressos era de 56, en les darreres 24 hores s'hi han sumat 68 més. Ara hi ha 1.551 pacients ingressats i 424 persones a l'UCI, tres més que dissabte. Les unitats de crítics tornen a tenir ja més pacients covid que no-covid. En les darreres 24 hores s'han declarat 710 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 559.642. El 6,64% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 35 noves morts, amb un total de 21.375 defuncions en tota la pandèmia.

Grups de vacunació a Catalunya 2/04/2021 Salut

Durant la pròxima setmana, Salut creu que es pot arribar a vacunar a tota la població de més de 80 anys que hagi volgut rebre el vaccí. És la gran assignatura pendent. Catalunya és una de les CC.AA amb pitjor percentatge de vacunació en aquesta franja de població. Només un 64,2% ha rebut la primera dosi i no arriba al 30% les inoculades amb les dues dosis. Les comunitats amb millor percentatge són Andalusia (90,8%), Extremadura (82,5%) i Navarra (78,4%).