La viròloga Margarita del Val es mostra clarament contrària al passaport sanitari del coronavirus. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, la del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa explica que les persones vacunades contra la Covid-19 poden originar brots i més contagis de coronavirus, ja que la vacuna "no és esterilitzant", ja que no crea un escut suficientment potent, per la qual cosa descarta aquest tipus de mecanismes, com passaports de vacunació.

Vuit setmanes d'esforç per vacunar als més vulnerables La investigadora del CSIC demana als que estan a punt de ser immunitzats contra el coronavirus que aguantin, pel cap baix, vuit setmanes més protegint-se i respectant escrupolosament les mesures contra els contagis, per poder acabar amb la vacunació amb aquests col·lectius de més risc. Del Val defensa que "seguim molt vulnerables" als casos de Covid-19, ja que està començant "l'onada de primavera" i aquest moment de la vacunació pot marcar la diferència. “☕️ Margarita del Val, investigadora del @CSIC, recomana que aguantem unes 8 setmanes amb cautela perquè estiguin vacunades totes les persones dels grups de risc.



Les reaccions adverses greus de les vacunes La viròloga explica que, mentre amb les vacunes de Pfizer i Moderna ja s'ha identificat la relació amb efectes secundaris i relacions adverses greus, amb la d'AstraZeneca es coneixerà aquest dimecres si els casos de trombosi guarden o no relació directa. "Ara s'estan mirant amb lupa", diu, alhora que recorda que aquests es veuen més amb dones i amb joves, ja que és a qui més s'està vacunant.