Como era de esperar, nuestros queridísimos seguidores han mostrado sus reacciones y emociones al conocer la noticia. Aquí te dejamos algunos de los comentarios más curiosos que hemos podido leer…

“No puede ser… No puede ser todo esto. Y todo lo que estamos viviendo… Porque la realidad siempre te pone en tu lugar…Y justo esto es lo que le ha ocurrido hoy a nuestros agentes…Hasta mañana, #Sypers … #ServiryProteger pic.twitter.com/u6UyZ9wofI “

“Estoy en shock. No soy capaz de asimilar lo que acaba de pasar !!! https://t.co/0JNtX15KGG “

“Noo���� dos policías de una vez�� ojalá solo estén heridos pero veo que Nacha lo tiene difícil... No me parece nada bien que los policías que vuelvan tengan que morir�� visto esto espero no volver a ver ni a Espe ni a Elías ���� #ServiryProteger“