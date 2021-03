Pero no parecen prestar excesiva atención a la letra pequeña de las palabras del vicepresidente Javier Remírez, quien anuncia que se llevará a cabo una monitorización diaria de la evolución de los contagios, y no descarta revisar las medidas y endurecerlas.

Y el viernes, dos días después, en una convocatoria de urgencia, l a consejera de Salud anuncia que se va a proceder al cierre del interior de la hostelería antes de Semana Santa. ¿Qué ha pasado en ese tiempo?. Pues un aumento más que preocupante de los contagios, que llegan ese día a los 205 positivos, cifras que no se alcanzaban desde el pico de la tercera ola en febrero.L a situación sube a riesgo extremo, y Navarra es hoy la comunidad con mayor incidencia de contagios, con 265 casos por 100.000 habitantes. Supera a Madrid y Cataluña. Ante esta situación, los hosteleros navarros deberán cerrar las puertas de sus establecimiento. Sólo podrán atender las terrazas, los que las tengan , en las que se permite un aforo del 100%.

La realidad

“Un nuevo mazazo y economías muy dañadas“

Según las autoridades sanitarias, el predominio de la cepa inglesa, que ya supera el 90% de los casos, el aumento de las relaciones sociales y la relajación de las medidas de prevención, son las que han creado esta situación. Las asociaciones de hostelería anuncian que van a recurrir estas medidas ante la justicia, y afirman que es la muerte anunciada para muchos de sus clientes, que en el último año no han superado el 30% de la recaudación habitual. Aseguran que muchos hosteleros no volverán a abrir sus negocios porque ya no pueden hacer frentes a los gastos que les ocasionan, sobre todo, añaden, cuando ya habían realiazdo un importante desembolso para esta Semana Santa.