Este sábado 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y nuestros compañeros de Tarde lo que tarde de RNE han querido adelantarse a esta celebración. Para ello han hecho su programa en directo desde el madrileño Teatro Reina Victoria. En su magnánime escenario han montado un estudio de radio móvil por el que han pasado artistas de la talla de Lola Herrera y Natalia Millán. Un programa especial que ha estado conducido por Julia Varela e Imanol Durán. "El teatro es seguro, la cultura es segura y nos va a seguir salvando", ha asegurado la presentadora.

Nuestra compañera Paloma Cortina se ha escurrido entre las sombras del teatro buscando al diseñador de iluminación de profesión, Juanjo Llorens: "La idea es que la luz no sea protagonista y que siempre cuente algo. Lo primero que te produce iluminar un espectáculo es miedo. Tienes que imaginarte algo que no existe, hasta que no llegamos al teatro no sabemos qué tal queda. Cualquier ángulo de luz va a cambiar la emoción de la palabra. [...] La peor pesadilla sería que un foco se fundiera y eso ya me ha pasado. La palabra es tan fuerte que siempre se busca un recurso".

Con una elegancia innata ha llegado al escenario del Teatro Reina Victoria la artista Natalia Millán : "Me cuesta tener un personaje favorito así que si me dejáis me quedo con los tres personajes que he interpretado en musicales. Con Lola Herrera he coincidido en la serie Un paso adelante y luego en la representación de Cinco horas con Mario .

Lola Herrera: "El día de mi boda tuve que actuar"

Sentada en la butaca que tiene su nombre en el Teatro Reina Victoria ha comenzado la conversación con "la dama": "Es una cosa que se agradece mucho, tener una butaca en este teatro. Aquí empecé a fumar y nos mareábamos, fumábamos mentolados para aprender, horroroso".

Nos ha relatado una de las anécdotas más entrañables y sorprendentes de su vida: "El día de mi boda, me casé un 31 de diciembre a las cuatro de la tarde, dimos un pequeño ágape en la esquina de esta calle y me vine a trabajar. No te puedes pedir en una compañía un día libre. Comí las uvas con mi familia y fue una cosa muy particular porque la gente normalmente se casa y se va de viaje de novios".

Y es que más de 60 años de carrera dan para mucho: "El teatro es una cosa muy particular y es muy apasionante y si no lo vives con pasión, mejor no lo vivas. Es una cosa tan mágica... y desde luego me parece que es lo mejor que me ha podido pasar, poder pasearme por personajes de todo tipo, se aprende mucho. [...] En el teatro pasan tantas cosas que no se pueden ni contar, hay que vivirlas".

El medio radiofónico le ha acompañado a lo largo de su vida: "Empecé en la radio y me parece maravillosa. Puedes contar historias con la voz y es algo muy importante. Como medio de comunicación es el más inmediato".

Otro de los temas que han estado presentes a lo largo del programa ha sudo la pandemia: "A mi ya me han vacunado, no he tenido ningún problema así que estoy contenta porque por lo menos a los que no nos ha llevado la peste esta, estamos un poquito protegidos. Quiero que salgamos cuanto antes de todo esto".

Como siempre, el humor ha estado presente en el programa gracias al equipo de "Poca broma" con Fernando Moraño, Luis Álvaro, Henar Álvarez, Carolina Iglesias y Elsa Ruiz.

Juan Peña, más conocido como "el cantante de las estrellas" ha sido el encargado de poner el broche a una tarde llena de emociones. Al ritmo de su último disco-DVD, A mi gente: "Sientes la nostalgia cuando te subes a un escenario porque ahora mismo es casi imposible cantar en un teatro".

Ha actuado para Leonardo DiCaprio o Brad Pitt: "Me considero cantante del pueblo, pero tengo la suerte de cantar a personas así, se pusieron a aplaudir en el suelo. Son gente muy humilde, te sientes como uno más. Te debes al público". En directo ha cantado Esa mujer, un tema incluído en su nuevo disco.

Por aquí os dejamos un vídeo resumen con algunos de los mejores momentos de la jornada:

01.09 min Resumen 'Tarde lo que tarde' desde el Teatro Reina Victoria por el Día Mundial del Teatro - Ver ahora

Agradecidos y emocionados el equipo se ha despedido entre los aplausos del público bajando el telón, pero solo, hasta mañana.