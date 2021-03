El veterano Marcos Luengo es el protagonista del nuevo programa de ‘10 vestidos’. Recibe a Raquel Sánchez Silva en el nuevo espacio que ha abierto en Madrid, con los percheros llenos de prendas que son sinónimo de elegancia, patrones sobrios y cortes limpios. Es uno de los modistas más releventes de la moda española, un maestro de la costura a quien los expertos comparan con Cristóbal Balenciaga. Vive y trabaja en Gijón y desde allí ha conquistado a una enorme y selecta clientela, en la que destaca la reina Letizia.

Rodeado de un equipo versátil y gente fiel, Luengo confecciona sus prendas con elegancia . Para él, “ la elegancia es humildad ” y cree que la reconoce perfectamente. El diseñador también relaciona el término con “temporada”, y lo que más le interesa de su trabajo es que las piezas que hace hoy, “estén mañana y podrían haber estado también ayer”: “Hay que ser contemporáneos, pero no estar a la moda, porque la moda envejece, lo que está de moda se pasa de moda ”, cita.

La conexión de Marcos Luengo y el mundo del arte

Marcos Luengo demuestra su pasión por el arte en sus colecciones colaborando con artistas contemporáneos como el guatemalteco Alexander Zuleta, el pintor Kike Garcinuño o junto al artista de la obra posmodernista Joaquín Mir: “Yo me fijo en un artista que me gusta, me pongo en contacto con él, hablamos y le doy la posibilidad de colaborar juntos y siempre tengo la suerte de que quieren colaborar conmigo”, explica el diseñador. Una vez empiezan a colaborar juntos, les dan vueltas a los cuadros y hacen de todo para que se adapte a sus patrones.

Luengo ha sido uno de los modistas invitados al programa 'Maestros de la costura' y Raquel Sánchez Silva ha llevado varios vestidos suyos en el programa. Entre ellos, uno en negro con un escote que para ella “roza la perfección más absoluta”. Según Luengo, es un vestido muy sencillo pero muy estructurado y estudiado. Y es que muchas de sus obras son muy arquitectónicas: “Estudio mucho los volúmenes”, señala. De hecho, tiene mucha clientela en el mundo de la arquitectura. Este es sin duda uno de sus símbolos, de sus señas de identidad, junto a los tejidos de calidad y la perfección.

Su trabajo es puramente artesanal, como si lo hubiera hecho puntada a puntada. El propósito de Marcos Luengo es preservar las raíces, pero también dar realas a la moda de autor. Tienen un equipo muy intergeneracional donde buscan los talentos jóvenes y mayores, “para que todos aporten raíces y alas”, señala.

Las creaciones de Luengo parten de un trabajo muy constructivo: “El resultado del trabajo es una multiplicación de todas las personas que han intervenido y además nos lo pasamos muy bien en el camino”, cita.